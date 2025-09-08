Nissy（西島隆弘）、3度目の声帯手術を報告...年内めどに再手術を予定 | RBB TODAY

8日、歌手のNissy（西島隆弘）が公式サイトにて声帯の手術を受けたことを発表した。発表では「今回で三度目」とし、医師の判断により年内を目処に再手術も予定しているという。

公式サイトでは3度目の手術について「昨年1月に発症した声帯炎が十分に回復しないままドームツアーを続けたことで、声帯への負担が重なり症状が悪化してしまいました。」と報告。続けて「約半年にわたり経過を観察しながら治療と活動を続けてまいりましたが、十分な改善が見られず、最終的に手術という判断に至りました。」と説明した。

さらに「手術の影響により、これまでと同様のアーティスト活動の継続が困難となる可能性もございます。

本人およびスタッフ一同で熟考を重ねましたが、治療を行わなければ今後の日常生活や活動に大きな支障を及ぼすため、慎重に協議したうえで決断いたしました。」とコメントした。

Nissyは2024年1月に全治3カ月の声帯炎を公表しており、治療と並行して活動を続けてきた。今回の報告に、ファンからは「無事に回復することを心の底から願っております」「お大事に、ご自愛ください。」「ただただ西島さんの健康を祈るばかりです」などの声が寄せられている。

※Nissy（西島隆弘） 3度目の声帯手術報告（コメント全文）