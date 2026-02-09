ZEROBASEONE（ZB1）ソク・マシュー＆パク・ゴヌク、WAKEONEと専属契約を締結 | RBB TODAY

ZEROBASEONE（ZB1）のソク・マシューとパク・ゴヌクが、WAKEONEと専属契約を締結した。

WAKEONEは2月9日、活動終盤に差しかかっているボーイズグループZEROBASEONEのメンバーであるソク・マシューとパク・ゴヌクを迎え、専属契約を締結したと発表した。

【写真】ソク・マシュー効果で、日本の“アレ”の売上が爆伸び？

今回の専属契約は、ZEROBASEONEとして活動してきた2人の今後の活動について、前所属事務所との相互協議を重ねたうえで、アーティストの将来を見据えた共通認識に基づき、WAKEONEで新たなスタートを切ることを決断し、成立したという。

WAKEONEは協議の過程で、両アーティストの今後の活動方針や成長の可能性を深く検討し、共感と信頼に基づき今回の移籍を最終決定した。

（写真＝WAKEONE）ソク・マシュー、パク・ゴヌク

WAKEONEは「ソク・マシューとパク・ゴヌクを新たな仲間として迎えられたことを大変うれしく思う」とし、「二人がより安定した環境で実力を発揮し、長期的なキャリア成長を続けられるよう、全面的な支援を惜しまない」とコメントした。

ソク・マシューとパク・ゴヌクは、2023年のデビュー以降、K-POP第5世代を代表するアーティストとして韓国国内外のステージで存在感を示してきた。音楽・パフォーマンスの両面で確かな競争力を発揮してきただけに、WAKEONEとの相乗効果や今後の歩みにも期待が高まっている。

なお、新たなスタートを切った二人は、今後WAKEONE所属アーティストとして、さまざまな活動を通じてグローバルファンと交流していく予定だ。

WAKEONEは、ZEROBASEONEをはじめ、izna、ALPHA DRIVE ONE、チョ・ユリ、キム・ジェファンらが所属する専門マネジメント会社で、アーティストごとに最適化したレーベル運営体制を構築している。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】ソク・マシュー、“ポケカの闇取引”が話題に

■【写真】パク・ゴヌク、表参道での姿に「日本の風景と相性良すぎ」と反響

■【写真】「骨格がズルすぎる」パク・ゴヌクのスーツ姿