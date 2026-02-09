BTSカムバックライブのチケット予約が「2月23日」に開始決定　激しい争奪戦は必至か | RBB TODAY

BTSのカムバックライブのチケット情報が公開された。

約3年9カ月ぶりに完全体で復帰するステージとあって、世界中から大きな関心が集まっている。

【写真】BTS、復活ライブに向けて7人で練習！

2月9日、ファン向けプラットフォーム「Weverse」を通じて、「BTS COMEBACK LIVE：ARIRANG」の現地観覧チケットの購入方法および応募方式が発表された。

今回の公演チケットは、一般無料チケットとWeverseグローバル応募の2種類に分けて実施される。一般無料チケットの予約は2月23日20時から「NOLチケット」で行われ、特別な条件はなく、誰でも参加できる。予約方法の詳細は2月20日正午にWeverseおよびNOLチケットで公開される予定だ。

（画像＝BIGHIT MUSIC）

また、ARMY（BTSのファンダム）向けのWeverseグローバル応募イベントも実施される。Weverseメンバーシップ加入者のうち、応募期間内に5thフルアルバムを購入した人を対象に抽選が行われる。関連する詳細は2月10日にWeverseで案内される予定だ。

「BTS COMEBACK LIVE：ARIRANG」は、3月21日20時からソウル・光化門（クァンファムン）広場一帯で開催される。無料公演という特性上、市民が日常の中で自然に音楽と文化に触れる機会になるとみられている。今回のイベントはNetflixと協業し、190以上の国・地域に単独生中継される予定だ。Netflixが単一アーティストの公演を生中継するのは、今回が初めてとなる。

さらに、5thアルバムの発売日である3月20日から4月12日まで、都市型イベント「BTS THE CITY ARIRANG SEOUL」も開催される。音楽とメディアを融合した体験型コンテンツや、都市景観と連動したインスタレーション演出がソウル各地で展開される予定だ。

