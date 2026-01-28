@nifty光、10G回線サービス満足度1位に！プロバイダはASAHIネットが1位を獲得 | RBB TODAY

株式会社イードは、満足度の高い通信事業者のベストサービスを選ぶ「RBB TODAY ブロードバンドアワード2025」の結果を発表した。

同アワードは一般ユーザーの投票に基づき、ブロードバンドサービスの満足度を表彰するもの。今回は2026年1月5日から16日にかけて、イードが運営するアンケートサイト「あんぱら」および外部協力パネルによるインターネット調査を実施した。全国の20歳～69歳の男女を対象に、固定回線利用者（11,038票）、有料動画配信サービス利用者（8,956票）の有効回答を得た。

今回の調査結果では、地域別総合において電力系事業者のサービスが高い支持を得ており、東海エリアでは「キャッチネットワーク（キャッチネットワーク）」が最優秀賞を獲得した。また各社がしのぎを削る10ギガサービスの部では、昨年の「eo光（オプテージ）」にかわり「@nifty光（ニフティ）」が最も満足度の高いサービスとなった。

プロバイダ部門では、今年も「ASAHIネット（朝日ネット）」が総合満足度1位を獲得。無線LANルーター部門では「TP-Link（ティーピーリンクジャパン）」が最優秀を獲得した。

結果の詳細は以下の通り。

■キャリア部門（エリア別総合）

最優秀賞（総合満足度）

【北海道】フレッツ光（NTT東日本）

【東北】ドコモ光（NTTドコモ）

【関東】NURO光（ソニーネットワークコミュニケーションズ）

【甲信】ドコモ光（NTTドコモ）

【北陸】ドコモ光（NTTドコモ）

【東海】キャッチネットワーク（キャッチネットワーク）

【近畿】eo光（オプテージ）

【中国】フレッツ光（NTT西日本）

【四国】ピカラ光（STNet）

【九州・沖縄】BBIQ（QTnet）

■キャリア部門（エリア別総合）戸建てサービスの部

最優秀賞（総合満足度）

【北海道】auひかり（KDDI）

【東北】ドコモ光（NTTドコモ）

【関東】NURO光（ソニーネットワークコミュニケーションズ）

【甲信】コミュファ光（中部テレコミュニケーション）、ドコモ光（NTTドコモ）

【北陸】SoftBank光（ソフトバンク）、ドコモ光（NTTドコモ）

【東海】キャッチネットワーク（キャッチネットワーク）

【近畿】eo光（オプテージ）

【中国】メガ・エッグ 光ネット（エネコム）

【四国】ピカラ光（STNet）

【九州・沖縄】BBIQ（QTnet）

■キャリア部門（エリア別総合）集合住宅サービスの部

最優秀賞（総合満足度）

【関東】NURO光（ソニーネットワークコミュニケーションズ）

【東海】ドコモ光（NTTドコモ）

【近畿】eo光（オプテージ）

※記載のないエリアは該当なし

■キャリア部門 10ギガサービスの部

最優秀賞（総合満足度）：@nifty光（ニフティ）

優秀賞（総合満足度）：eo光（オプテージ）

■キャリア部門 IPv6利用の部

最優秀賞（総合満足度）：eo光（オプテージ）

優秀賞（総合満足度）：コミュファ光（中部テレコミュニケーション）

■キャリア部門 ゲーム利用の部

最優秀賞（総合満足度）：NURO光（ソニーネットワークコミュニケーションズ）

優秀賞（総合満足度）：OCN光（NTTドコモ）

■キャリア部門 セキュリティサービスの部

最優秀賞（総合満足度）：ピカラ光（STNet）

■プロバイダ部門

最優秀賞（総合満足度）：ASAHIネット（朝日ネット）

セキュリティサービスの部 1位：@nifty（ニフティ）

■無線LANルーター部門

最優秀賞（総合満足度）：TP-Link（ティーピーリンクジャパン）

オンラインゲーム利用の部 1位：エレコム（エレコム）

■有料動画サービス部門

最優秀賞（総合満足度）：dアニメストア（NTTドコモ）