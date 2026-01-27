「モバイルアワード2025」結果発表！海外eSIMではKlook、VPNサービスはNordVPNが最優秀 | RBB TODAY

23日、イードはトレンド情報サイト「RBB TODAY」主催でモバイル関連サービスの満足度を調査した「モバイルアワード2025」の結果を発表した。

同アワードは一般ユーザーの投票に基づき、モバイル関連の製品・サービスの満足度を表彰するもの。今回は2026年1月5日から13日にかけて、イードが運営するアンケートサイト「あんぱら」および外部協力パネルによるインターネット調査を実施した。全国の20歳～69歳の男女を対象に、モバイルWi-Fi部門（2,521票）、eSIM部門（3,523票）、海外Wi-Fiルータ部門（856票）、海外eSIM部門（702票）、個人VPNサービス部門（1,058票）の有効回答を得た。

今回の調査結果では、国内のモバイルWi-Fiルータのキャリア部門で「au（KDDI）」「Y!mobile（ソフトバンク）」が最優秀賞を獲得し、端末部門ではGalaxy 5G Mobile Wi-Fi SCR01（サムスン）が1位となった。eSIMについては、「povo 2.0（KDDI）」が総合満足度1位に。海外eSIMではKlook（Klook Travel Technology）が最優秀を獲得した。海外Wi-Fiルータレンタル部門では、総合満足度で楽天トラベルグローバルWiFi（楽天グループ）がはじめて1位を獲得した。

今回はセキュリティーの重要度が叫ばれるなか、VPNサービスにも注目し部門を設けた。ここではNordVPN（Nord Security）が総合満足度で最優秀を獲得。NordVPN（Nord Security）は海外での利用や品質でも高い評価を得た。

結果の詳細は以下の通り。

■国内モバイルWi-Fiルータ（キャリア）部門

最優秀賞（総合満足度）：au（KDDI）、Y!mobile（ソフトバンク）

対応エリア：1位 au（KDDI）

通信スピード：1位 au（KDDI）

料金プランの充実度：1位 楽天モバイル

コストパフォーマンス：1位 楽天モバイル

サポート体制：1位 docomo（NTTドコモ）、au（KDDI）

■国内モバイルWi-Fiルータ（端末）部門

最優秀賞（総合満足度）：Galaxy 5G Mobile Wi-Fi SCR01（サムスン）

使いやすさ（操作性）：1位 Galaxy 5G Mobile Wi-Fi SCR01（サムスン）

バッテリー：1位 Galaxy 5G Mobile Wi-Fi SCR01（サムスン）

デザイン：1位 Rakuten WiFi Pocket Platinum（FUYU PRECISION COMPONENT）

コストパフォーマンス：1位 Rakuten WiFi Pocket Platinum（FUYU PRECISION COMPONENT）

■eSIM部門

最優秀賞（総合満足度）：povo2.0（KDDI）

通信スピード：1位 povo2.0（KDDI）

申し込みのしやすさ：1位 povo2.0（KDDI）

料金プランの充実度：1位 日本通信SIM（日本通信）

コストパフォーマンス：1位 日本通信SIM（日本通信）

オプションサービス：1位 mineo（オプテージ）

■海外専用eSIM部門

最優秀賞（総合満足度）：Klook（Klook Travel Technology）

対応している国：1位 Klook（Klook Travel Technology）

コストパフォーマンス：1位 KKday（KKDAY JAPAN）、Klook（Klook Travel Technology）

申し込みのしやすさ：1位 KKday（KKDAY JAPAN）、Klook（Klook Travel Technology）

通信スピード：1位 Holafly（Holafly）

使いやすさ（アプリなど）：1位 Holafly（Holafly）

料金プランの充実度：1位 KKday（KKDAY JAPAN）

オプションサービス：1位 KKday（KKDAY JAPAN）

サポート体制：1位 trifa（trifa）

■海外Wi-Fiルータレンタル部門

最優秀賞（総合満足度）：楽天トラベルグローバルWiFi（楽天グループ）

オプションサービス：1位 楽天トラベルグローバルWiFi（楽天グループ）

対応している国：1位 グローバルWiFi（ビジョン）

通信スピード：1位 グローバルWiFi（ビジョン）

料金プランの充実度：1位 WiFiBOX（テレコムスクエア）

利用しやすさ（空港受け取り、配送、返却）：1位 WiFiBOX（テレコムスクエア）

コストパフォーマンス：1位 Global Mobile（インバウンドプラットフォーム）

サポート体制：1位 Global Mobile（インバウンドプラットフォーム）

■VPNサービス部門

最優秀賞（総合満足度）：NordVPN（Nord Security）

安全性：1位 NordVPN（Nord Security）

通信速度（品質）：1位 NordVPN（Nord Security）

海外での利用：1位 NordVPN（Nord Security）

コストパフォーマンス：1位 Proton VPN（Proton）

サポート：1位 RAKULINK（DIRECT PROVIDER）