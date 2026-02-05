NCT・チソン、誕生日に2億5000万ウォン寄付「ファンが送ってくれた愛と応援のおかげ」 | RBB TODAY

ボーイズグループNCTのチソンが24歳の誕生日を迎え、心温まる善行を実践した。

チソンは自身の誕生日である2月5日、サムスンソウル病院に2億5000万ウォン（約2500万円）を寄付した。

この寄付金は、膵臓がんの研究支援に充てられる予定だ。

サムスンソウル病院の関係者は「サムスンソウル病院はがん治療分野のグローバル先導病院として、チソンさんの尊い寄付を通じ、膵臓がん分野の個別化医療研究など、難治性疾患の研究発展に努めていく」とコメントした。

チソンは「普段から治療が難しい病気で苦しんでいる患者の方々を見るたび、胸が痛んだ。小さな力添えではあるが、医学技術の研究に役立ち、多くの方が痛みのない幸せな人生を送れるよう願っている」と述べた。

（写真提供＝OSEN）チソン

そして「何よりも、NCTzen（ファンダム名）が送ってくれた愛と応援のおかげで寄付に参加することができた。ファンの皆さんから受け取った愛に報いる気持ちで、共に温かい世界をつくっていきたい」と語った。

なお、チソンは2025年3月、嶺南（ヨンナム）地域の山火事被害支援のため、「愛のヨルメ」に5000万ウォン（約500万円）を寄付している。今後もさまざまな活動を通じて、社会にポジティブな影響を与える歩みを続けていく考えだ。

