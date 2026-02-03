當真あみ、極太恵方巻き頬張るショット公開！ | RBB TODAY

3日、女優の當真あみが自身の公式Xを更新。節分の恒例である恵方巻きを食べる姿を公開した。

當真は「なかなかの大きさの恵方巻きを、黙って1人で完食しておりました」とつづり、写真を投稿。写真には、具材がたっぷり詰まった極太の恵方巻きを両手でしっかりと持ち、口いっぱいに頬張る姿が収められている。

グレーのスウェットを着用し、リラックスした様子の當真。頬を膨らませながら、真剣かつ愛らしい表情で恵方巻きを味わっている様子がうかがえる。最後には「皆さんは恵方巻き食べましたか？」とファンに問いかけ、行事を楽しむ様子を共有した。

この投稿を見たファンからは、「まだ食べてないけど食べるよ～」「これからもあみちゃんの下にたくさんの福と良いご縁が訪れますように」「もぐもぐしてるあみちゃんかわいい…！」などのコメントが寄せられている。

※當真あみ、恵方巻きを食べる“もぐもぐショット”投稿（當真あみの公式Xより）