「塾に布団を持っていって…」ひょっこりはん、早稲田浪人時代のエピソードにスタジオ悲鳴 | RBB TODAY

3日放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）に、お笑い芸人のひょっこりはんが出演し、浪人時代に塾に布団を持ち込んで寝泊まりしていたことを明かし、スタジオを驚かせた。

この日は「浪人を乗り越えた有名人」がテーマ。2浪の末に早稲田大学に入学したひょっこりはんは浪人時代を、「全然僕は楽しくなかったです、勉強が」と振り返り、「学年でも成績めっちゃ低い方だったんで。勉強するって身体ができてなかった」と明かした。

また、ひょっこりはんが、「勉強をする」という身体を作るため、「友だちと学校休んで塾に布団を持っていって寝泊まりしながら（勉強）やるみたいな」と説明すると、スタジオからは驚愕の声が上がった。

これにはMCの明石家さんまも「よう入ったな、お前！ 早稲田出身なんて（言うの）やめとけ。早稲田から怒られるぞ」と呆れると、ひょっこりはんは「早稲田はこんなんばっかりなんで大丈夫です」と言い、同じ早稲田大学出身として番組に出演していたタレントの谷まりあは「そんなことない！」と悲鳴を上げていた。



