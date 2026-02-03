関根麻里、父・勤と“鬼”に変身！節分に親子2ショット公開 | RBB TODAY

3日、タレントの関根麻里が自身の公式インスタグラムを更新。父でお笑いタレントの関根勤との仲むつまじい節分の2ショットを公開した。

関根はこの日、節分にちなんだ写真を投稿。公開されたカットでは、関根と父・勤がそれぞれ頭に鬼のツノの飾りをつけて登場している。関根はピンク、勤はブルーの土台がついたツノを装着し、カメラに向かって両手を広げたポーズで満面の笑み。親子の仲の良さが伝わってくる一枚だ。

また、赤鬼や青鬼の小さなぬいぐるみ、お多福や鬼のお面が並べられた写真も公開。さらに、恵方巻きの断面を写したアップショットも掲載され、節分を満喫した様子がうかがえる。

これらの写真とともに、関根は「みんなが健康にすごせますように」と願いを込め、続けて「恵方巻きと海鮮巻き、美味しかった～！」とつづった。

この投稿に、「麻里ちゃんめちゃくちゃ可愛い」「最高の仲良し父娘ですね！！ とっても素敵ですね」「いつも仲良しで最高の父娘」「仲良し親子で羨ましいです」などのコメントが寄せられている。

※関根麻里の父・関根勤と“鬼”に変身した親子2ショット（関根麻里の公式インスタグラムより）