浅田真央の“伝説のソチ五輪”舞台裏をプルシェンコらが証言！NHK『アナザーストーリーズ』4日放送 | RBB TODAY

3日、NHK PRの公式Xアカウントが更新され、4日午後9時から放送される『アナザーストーリーズ 運命の分岐点 浅田真央 伝説のソチ五輪』の見どころが紹介された。

同アカウントは、「【浅田真央 伝説のソチ五輪】」と題し、浅田本人が「最も深く記憶に残っている」と語る演技の知られざる舞台裏を取り上げることを告知している。

(Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

ソチ五輪のフリースケーティングは、日本中が涙した感動的な演技として今なお語り継がれている。今回の番組では、その裏側にあったエピソードについて、当時の関係者らが証言するという。

証言者として名前が挙げられているのは、“皇帝”エフゲニー・プルシェンコ、ソチ五輪金メダリストの“女王”アデリナ・ソトニコワ、そして浅田の元コーチであるタチアナ・タラソワだ。

世界のフィギュアスケート界を牽引したレジェンドたちが、浅田のあの演技をどのように見ていたのか。貴重な証言を含む放送に注目が集まる。

※4日放送のNHK『アナザーストーリーズ 運命の分岐点 浅田真央 伝説のソチ五輪』告知投稿（NHK PR公式Xより）