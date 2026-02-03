浅田真央の“伝説のソチ五輪”舞台裏をプルシェンコらが証言！NHK『アナザーストーリーズ』4日放送 | RBB TODAY

3日、NHK PRの公式Xアカウントが更新され、4日午後9時から放送される『アナザーストーリーズ 運命の分岐点 浅田真央 伝説のソチ五輪』の見どころが紹介された。
同アカウントは、「【浅田真央 伝説のソチ五輪】」と題し、浅田本人が「最も深く記憶に残っている」と語る演技の知られざる舞台裏を取り上げることを告知している。
ソチ五輪のフリースケーティングは、日本中が涙した感動的な演技として今なお語り継がれている。今回の番組では、その裏側にあったエピソードについて、当時の関係者らが証言するという。
証言者として名前が挙げられているのは、“皇帝”エフゲニー・プルシェンコ、ソチ五輪金メダリストの“女王”アデリナ・ソトニコワ、そして浅田の元コーチであるタチアナ・タラソワだ。
世界のフィギュアスケート界を牽引したレジェンドたちが、浅田のあの演技をどのように見ていたのか。貴重な証言を含む放送に注目が集まる。
※4日放送のNHK『アナザーストーリーズ 運命の分岐点 浅田真央 伝説のソチ五輪』告知投稿（NHK PR公式Xより）
キム・ヨナが告白「浅田真央と親しいと言うのは難しい」 2人が近づけなかった“本当の理由” | RBB TODAY
韓国の“フィギュア女王”キム・ヨナが、現役時代にライバルだった浅田真央について語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/23/242751.html続きを読む »
浅田真央に言及し日本でも話題に…キム・ヨナ×キム・ヨンギョン、元大物女性アスリートが交流を報告 | RBB TODAY
韓国スポーツ界が誇るスターの交流が話題を集めている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/26/242851.html続きを読む »