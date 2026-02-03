Def Tech・Micro逮捕報道受け、著書『波に乗る366日の音葉』が発刊中止に......潮出版社が発表 | RBB TODAY

2月3日、潮出版社は3月5日に発刊を予定していたDef Tech・Microの著書『波に乗る366日の音葉』について、発行中止を発表した。
同社は同日、Microが乾燥大麻を所持していたとして逮捕されたとする報道を受け、公式サイトにて「お知らせ」を掲載。「報道されております著者本人に関する事案を受け、誠に遺憾ながら本書の発行を中止する判断に至りました」と説明した。
また、「本書の刊行を心待ちにしてくださっていた皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけすることとなり、心よりお詫び申し上げます」と謝罪。最後は「突然のご連絡となりましたこと、またこのような結果となりましたことを、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と結んだ。
