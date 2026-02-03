のん、シャープな眼鏡姿で洗練された雰囲気に！休日のプライベートショット公開 | RBB TODAY

俳優・アーティストののんが3日までにアメーバオフィシャルブログを更新。落ち着いた雰囲気のプライベートショットを公開した
1月31日、のんは「先日の」と題してブログを更新。「休日」とシンプルにつづり、ベージュ系のリブニットトップスをまとい、ゴールドのブレスレットを手元にきらりと効かせつつ、細身で横長のフレーム眼鏡をかけた姿を披露した。頬杖をつきながらこちらを見つめる表情はどこか凛としていて、プライベート感がありながらも洗練されたムードが漂う。
さらに別カットでは、白い器に盛り付けられた淡いピンク色のデザートスープも公開。果実やクリームが美しくあしらわれた一皿は、スープというよりアート作品のような佇まいで、上品かつ繊細な印象を与えている。
この投稿にファンからは「過ごし方オシャレ！！」「横長メガネも似合うね！」「美味しそう」「仕事が出来る人の休日」「メガネ姿ステキ……」「知的」などの声が寄せられている。
のん、“蜷川実花ワールド”全開の鮮やかオフショ公開！雑誌『AERA』表紙登場を報告 | RBB TODAY
のんが蜷川実花撮影のAERA表紙に登場し、幻想的なビジュアルや多彩な表情を披露し、ファンから絶賛された。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/27/242958.html続きを読む »
のん、新型特急ラビュー車内でピースサイン！主演ドラマ第1話のYouTube無料公開期間延長を報告 | RBB TODAY
のん主演ドラマの無料公開延長と続編期待の声が寄せられ、ファンの支持が高まっている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/20/242569.html続きを読む »