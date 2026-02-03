のん、シャープな眼鏡姿で洗練された雰囲気に！休日のプライベートショット公開 | RBB TODAY

俳優・アーティストののんが3日までにアメーバオフィシャルブログを更新。落ち着いた雰囲気のプライベートショットを公開した



のん（写真はのんの公式ブログから）

1月31日、のんは「先日の」と題してブログを更新。「休日」とシンプルにつづり、ベージュ系のリブニットトップスをまとい、ゴールドのブレスレットを手元にきらりと効かせつつ、細身で横長のフレーム眼鏡をかけた姿を披露した。頬杖をつきながらこちらを見つめる表情はどこか凛としていて、プライベート感がありながらも洗練されたムードが漂う。

さらに別カットでは、白い器に盛り付けられた淡いピンク色のデザートスープも公開。果実やクリームが美しくあしらわれた一皿は、スープというよりアート作品のような佇まいで、上品かつ繊細な印象を与えている。

この投稿にファンからは「過ごし方オシャレ！！」「横長メガネも似合うね！」「美味しそう」「仕事が出来る人の休日」「メガネ姿ステキ……」「知的」などの声が寄せられている。