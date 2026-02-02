菊地亜美、結婚8周年を報告！夫との2ショット＆母と姉とのお鮨ランチ写真公開 | RBB TODAY

2日、タレントの菊地亜美が自身のインスタグラムを更新。結婚8周年を迎えたことを報告し、夫との2ショットや、母、姉とのランチの様子を公開した。

菊地は「お鮨を散りばめたら不気味になってしまった」とつづり、顔の周りに大量の寿司スタンプが浮かぶユニークな加工写真を投稿。「この機能、今初めて気付いたから、使ってみたかっただけ」と茶目っ気のあるコメントを添えた。

さらに「結婚記念日だったので、幼稚園の間にとーっても美味しいお鮨屋さんでランチ」と、夫婦で食事を楽しんだことを報告。あわせて公開された夫との2ショットは、長女の「あなた今日ゲストよ～ゲストだからお着替えしないと～」という微笑ましい声で目覚め、パジャマ姿のまま撮影したものだという。写真の菊地は、夫から贈られた大きなオレンジ色の花束を抱えて笑顔を見せており、仲睦まじい様子が伝わってくる。

またこの日は、「美味しいランチに行きたい」という母の希望で、母と姉と過ごした時間もあったようで、3人でテーブルを囲んで笑顔を見せる写真も公開。そのほか、義実家から贈られたというイチゴやトマトなどの食材の写真や、子どもたちの成長を感じさせる日常のカットも添えられている。

菊地は「振り返れば8年前とは生活も考え方も全く変わったなーなんて」と結婚生活を回顧。最後は「我が家は我が家のスタンスで、これからも協力しあって9年目も楽しみます」と、新たな1年に向けた抱負をつづり、投稿を締めくくった。

この投稿にファンからは、「可愛い！素敵」「結婚8年目おめでとうございます」「娘ちゃん、めっちゃ大きくなりましたね」などの声が寄せられている。

菊地は2018年に5歳年上の一般男性と結婚。2020年8月に第1子女児が誕生し、昨年3月には第2子女児が誕生している。

※菊地亜美、結婚8周年を報告した投稿（菊地亜美の公式インスタグラムより）