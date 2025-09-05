 元乃木坂46・与田祐希、卒業コンサート前に上田晋也から衝撃アドバイス「スピーチにうんちを盛り込もう」 | RBB TODAY
元乃木坂46・与田祐希、卒業コンサート前に上田晋也から衝撃アドバイス「スピーチにうんちを盛り込もう」

与田祐希【撮影：小原聡太】
  • 与田祐希【撮影：小原聡太】

与田祐希が『ar』7月号でキレイなお姉さん風のノースリーブコーデを披露し、美肩や品・愛嬌・色気を見せた。
元乃木坂46の与田祐希が卒業から100日を迎え、Instagramにオフショットを投稿。焼肉を食べる様子や将来への抱負を伝え、ファンから大反響を呼んでいる。
　元乃木坂46メンバーでタレントの与田祐希が、4日に放送された『上田ちゃんネル』（テレビ朝日系）に出演。上田晋也からの卒業コンサート前の“衝撃アドバイス”について暴露した。

　同番組は、くりぃむしちゅーの「上田晋也による上田晋也のための番組」として、上田とゲストが様々なテーマでトークを繰り広げるバラエティ番組だ。この日の放送では、元中日ドラゴンズ監督で投手としても活躍した与田剛との“W与田”企画が実現。番組内では、同じアンケートに2人が回答し、2つの答えのうち与田祐希が選んだものを当てる「与田ちゃん？or与田さん？」というクイズ企画が行われた。

　その中で「与田ちゃんの現役時代の思い出は？」という設問が出題され、出演者一同は「2.23 みずほPayPayドーム」と回答。見事正解を導き出した。これに対して与田は「地元で卒業コンサートをさせていただいて。アイドルとしての最後の日です」と振り返り、福岡で迎えた乃木坂46卒業公演の思い出を語った。

　さらに当時の裏話として「いっぱい喋るところがあって不安だったので、その前に上田さんにスピーチで何を話したらいいかを相談していて。そしたら気づいたら（上田さんから）“どっかにうんちを盛り込もう”って話になって」と苦笑しながら明かした。

　これに対し上田は「俺そんなこと言った？」ととぼけながらも、「あの頃は冴えてたんだね」と笑いを誘った。さらに「ちゃんと盛り込んだ？」と尋ねると、与田は「盛り込めなかった」と応じ、「一瞬よぎったんですけど、そんな空気じゃなかった」と語った。


上田ちゃんネル

