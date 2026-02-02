G大阪MF美藤倫「ガンバがもう一度“強いクラブ”へ」　開幕“大阪ダービー”＆ACL2日韓対決へ闘志「サポーターの思いを背負って優勝したい」 | RBB TODAY

明治安田Jリーグ百年構想リーグの開幕イベントが2月2日に都内で行われ、ガンバ大阪からはMF美藤倫が出席。セレッソ大阪と2年連続の開幕“大阪ダービー”、そして浦項（ポハン）スティーラーズ（韓国）と激突するAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）に向けて意気込みを語った。

自身のコンディションを「徐々に上がっている。万全の状態」と評した美藤。昨季のJ1開幕戦ではホームでC大阪に2-5の大敗を喫した。今季は開幕からACL2の決勝トーナメント1回戦を挟むハードな5連戦となるが、「昨年に本当に悔しい思いをしたので、今はもう全員がダービーしか見ていない。そこに向けてしっかり頑張っていきたい」と闘志を見せる。

（写真提供＝Jリーグ）開幕イベントに出席したC大阪の上門知樹（左）、G大阪の美藤倫（右）

サポーターの応援が「自分たちの原動力」

ダニエル・ポヤトス前監督体制でグループステージを6戦全勝で首位突破したACL2では、イェンス・ウィッシング新監督のもとで決勝トーナメント1回戦、浦項との日韓対決に臨む。「タイトルを取りたいという話は（監督も）ミーティングで何度もする。Jリーグもそうだが、アジアの舞台でもしっかりタイトルを取ること、そしてガンバがもう一度強いクラブへ上がっていくことをチーム全員が目標としている。そこは監督を含め、全員が強い思いを持っている」と、2008年ACL以来となるアジアのタイトル獲得へ強い思いを示した。

浦項は前身のアジアクラブ選手権を含めACLで3度の優勝経験を持つ。昨季Kリーグ1（1部）では12チーム中4位で、ACL2はタンピネス・ローバース（シンガポール）に次ぐ2位でグループを突破した。G大阪とは2012年のACLグループステージ以来の再戦で、当時は浦項がホーム＆アウェイともに勝利している。W杯3大会出場の元韓国代表MFキ・ソンヨンが昨季からプレーしており、今季からはサガン鳥栖からMF西矢健人が期限付き移籍で加わるなど実力者も揃う。

美藤は「ここまで勝ち上がっているチームだし、一筋縄ではいかないので、まずはアウェイ」と12日に敵地で迎える第1戦を見据え、「グループステージでも（アウェイで）厳しい戦いを経験した。今回も難しい試合になると思うので、チーム全員で戦っていきたい」と一丸での勝利を誓った。

「（ACL2）アウェイの試合にも多くのサポーターの方が駆けつけてくれて、自分たちの原動力になっている。そういった方々の思いを背負って優勝したい」。ファン・サポーターの心強い声援を背に、G大阪が開幕ダービー勝利、そしてACL2制覇に挑む。

（取材・文＝姜亨起／ピッチコミュニケーションズ）

