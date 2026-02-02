 「ラブライブ！」声優・鈴木愛奈、最新写真集タイトルが『Crossing』に決定！ 南国風の大胆へそ出しショット公開 | RBB TODAY
「ラブライブ！」声優・鈴木愛奈、最新写真集タイトルが『Crossing』に決定！ 南国風の大胆へそ出しショット公開

　28日に発売される声優・鈴木愛奈の最新写真集のタイトルが『Crossing』（発行：イマジカインフォス 発売：主婦の友社）に決定した。発売に先立ち、先行カットが公開された。

　鈴木は、『ラブライブ！サンシャイン!!』の小原鞠莉役や『邪神ちゃんドロップキック』の邪神ちゃん役などで知られ、ソロアーティストとしても精力的に活動している。

　本日より各書店にて、特典付きでの予約受付が開始された。インフォスクエアでは早期予約キャンペーンも実施しており、2026年2月15日23時59分までに予約した全員にボイスメッセージがプレゼントされる。この特典では、「普段の鈴木さんで」「ツンデレ風に」「ギャルっぽく」「ペットに話しかけるように」という4つのシチュエーションから好みのものを選択できる。

　限定版のラインナップも発表された。アニメイト限定版にはボイスメッセージダウンロードシリアル、ゲーマーズ限定版にはアナザーフォトブックが付属する。また、インフォスクエア限定版は限定カバー仕様となるほか、B2タペストリー、アクリルスタンドB、缶バッジ3個セットが同梱される豪華仕様だ。

　発売記念イベントの開催も決定した。3月14日には東京にて、インフォスクエア購入者を対象としたサイン会を実施。1冊券は扉へのサインとトーク（20秒）、3冊券は希望ページへのサインとトーク（40秒）が楽しめる。同日にはファンクラブ「Ai catwalk」会員限定のサイン会も行われる。 　

　続いて3月22日には、東京でアニメイト・ゲーマーズ対象の特典ブロマイドサイン会を抽選制で実施（応募締切は3月2日23時59分）。4月12日には大阪・TSUTAYA EBISUBASHIにて、特典ポストカードお渡し会を先着制で開催する（応募受付は2月7日10時開始）。

　さらに、ゲーマーズAKIHABARA本店と沼津店では、2月26日から約2週間にわたり写真集発売記念パネル展を開催する。ゲーマーズ全店舗およびオンラインショップでの購入者には、1冊につき1枚「プレゼント応募用紙」が配布され、抽選で「当選者の名前」と「直筆サイン・コメント」が入った展示パネルがプレゼントされる。


《アルファ村上》

