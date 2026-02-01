SMエンタ女神集結！アイリーン・スルギ・カリナ・ウィンターが「CG級」の美貌を披露 | RBB TODAY

SMエンターテインメントを代表するビジュアルメンバーたちが一堂に会した。

2月1日、Red Velvetとaespaの公式SNSには、日本・福岡で開催された『SMTOWN LIVE 2025-26』のビハインドカットが公開された。

【写真】「ありえない…」カリナ、グラマラス体型

公開されたのは、Red Velvetのアイリーン、スルギ、そしてaespaのカリナ、ウィンターの4人が集まった姿だ。

彼女たちは福岡公演にて、f(x)のヒット曲『Chu~♡』のコラボレーションステージを披露し、K-POPファンの視線を釘付けにした。

写真の中の4人は、それぞれの個性が際立つファンキーでキッチュな衣装に身を包んでいる。

スルギはブルーのノースリーブにレザーパンツ、ボリュームのあるファーブーツを合わせ、ヒップな魅力を発散。カリナはピンクのTシャツにキュートなヘアスタイルで、人形のようなビジュアルを披露した。

ウィンターはレッドのトップスにブルーのウォーマーを合わせ、スポーティーかつ爽やかな雰囲気を演出。アイリーンはホワイトのミニスカートとシックなブラックのトップスを完璧に着こなし、圧倒的な「妖精美」を誇った。

(写真=RedVelvet、aespa公式SNS)

​​​​​​

また、4人のビジュアルの組み合わせは、まさに「CG級」という称賛にふさわしい。全員で唇を突き出したり、頬に手を添えたりするキュートなポーズからは、先輩・後輩間の仲睦まじいケミストリー（相性）がそのまま伝わってくる。

SMを代表する「ビジュアルクイーン」たちが共演した『Chu~♡』のステージに対し、世界中のファンから熱い反応が寄せられている。

■【写真】年齢不詳のビジュアル…“なりたい顔1位”のアイリーン

■【写真】ウィンター、レジェンドを叩き出した“CG美貌”

■【写真】スルギ、ブラトップで“引き締まったBODY”