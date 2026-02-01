SMエンタ女神集結！アイリーン・スルギ・カリナ・ウィンターが「CG級」の美貌を披露 | RBB TODAY

SMエンターテインメントを代表するビジュアルメンバーたちが一堂に会した。
2月1日、Red Velvetとaespaの公式SNSには、日本・福岡で開催された『SMTOWN LIVE 2025-26』のビハインドカットが公開された。
公開されたのは、Red Velvetのアイリーン、スルギ、そしてaespaのカリナ、ウィンターの4人が集まった姿だ。
彼女たちは福岡公演にて、f(x)のヒット曲『Chu~♡』のコラボレーションステージを披露し、K-POPファンの視線を釘付けにした。
写真の中の4人は、それぞれの個性が際立つファンキーでキッチュな衣装に身を包んでいる。
スルギはブルーのノースリーブにレザーパンツ、ボリュームのあるファーブーツを合わせ、ヒップな魅力を発散。カリナはピンクのTシャツにキュートなヘアスタイルで、人形のようなビジュアルを披露した。
ウィンターはレッドのトップスにブルーのウォーマーを合わせ、スポーティーかつ爽やかな雰囲気を演出。アイリーンはホワイトのミニスカートとシックなブラックのトップスを完璧に着こなし、圧倒的な「妖精美」を誇った。
また、4人のビジュアルの組み合わせは、まさに「CG級」という称賛にふさわしい。全員で唇を突き出したり、頬に手を添えたりするキュートなポーズからは、先輩・後輩間の仲睦まじいケミストリー（相性）がそのまま伝わってくる。
SMを代表する「ビジュアルクイーン」たちが共演した『Chu~♡』のステージに対し、世界中のファンから熱い反応が寄せられている。
