BTS・VのMV撮影秘話がスタッフの証言で話題。謙虚な素顔に称賛の嵐 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのVが、フランスでの撮影現場で見せた細やかな気遣いや謙虚な姿勢が、現地スタッフの証言によって明らかになった。

Vが兵役を務める前にフランス郊外やヴェルサイユ地域で行われた楽曲『Winter Ahead（ウィンター・アヘッド）』のミュージックビデオ（MV）撮影。この現場に制作スタッフとして参加した韓国人留学生のA氏が、最近TikTokを通じて当時のエピソードを公開した。

【写真】V、上半身を露わにした成熟美

A氏によると、休憩中に控え室へ戻ったVは、席を譲ろうとしたスタッフを「自分は立っている方がいいから」と制し、そのまま座り続けるよう促したという。A氏は「形式的な言葉ではなく、あまりにも自然な振る舞いだった。すべてのスタッフに対して本当に礼儀正しかった」と、Vの飾らない優しさに深い感銘を受けたと振り返っている。

長時間の撮影で疲弊する出演者への配慮も欠かさなかった。エキストラとのダンスシーンが繰り返される中、Vは周囲を励まそうと、A氏にフランス語で「頑張って」という表現を尋ねたという。

（画像＝BIGHIT MUSIC）『Winter Ahead』MV

当初教わった「Bon courage（ボン・クラージュ）」の発音に苦戦すると、Vはより親しみやすい「Super（スュペール／とても良い）」という言葉を選択。スタッフや出演者一人ひとりに「Super！」と笑顔で声をかけ、現場を一気に明るい雰囲気へと変えたという。

こうしたVの姿勢は、公式YouTubeチャンネル『BANGTANTV』のビハインド映像にも刻まれている。自身が主役であるにもかかわらず、他の出演者を前列やセンターへ誘導し、高齢の出演者を自ら支える姿が捉えられている。

Vと共演したモデルのアイダは「非常に情熱的で親切」と評し、過去に『ON』のMVで共演したリナ・ジョンソンも「遊び心があり、撮影現場でリラックスさせてくれた」と語るなど、国境や作品を越えてVの誠実な人柄を称賛する声が絶えない。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

■【写真】日本のファッション誌に登場したV、上半身を露わにした成熟美

■【写真】ここまで？Vファンによる誕生日サポートが規格外

■【写真】V＆JUNG KOOKの“手繋ぎショット”