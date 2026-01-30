東雲うみ、眼鏡×レースランジェリーで“フェチ心”刺激するグラビア披露！ | RBB TODAY

30日、『ヤングアニマルWeb』（白泉社）に、グラビアアイドルの東雲うみが登場した。

©︎東雲うみ／白泉社 撮影／西條彰仁

今回公開されたグラビアは、表情や仕草、ボディラインなど、思わず目を奪われる“フェチ心”を刺激する内容となっている。眼鏡をかけ、赤いチェック柄の衣装から豊満なバストをのぞかせるカットでは、知的なアイテムとポップな衣装のギャップが、どこか背徳感のある雰囲気を演出する。

さらに、純白のチューブトップランジェリーで透明感あふれる美肌を披露。淡いパープルの水着にお団子の三つ編みヘアを合わせたカットでは、あどけなさと色香が同居した表情も。東雲の多面的な魅力を堪能できるグラビアとなっている。