8カ月間“食材費未払い”報道…韓国俳優、運営する飲食店の疑惑に猛反論「代金は全額支払い済み」【全文】 | RBB TODAY

俳優のイ・ジャンウが、自身が運営するスンデクッ（豚の血の腸詰入りスープ）店「虎石村（ホソクチョン）」の食材代金未精算トラブルについて釈明した。

3月17日、イ・ジャンウの所属事務所フナスエンターテインメントは公式コメントを出し、最近浮上した「未払い論争」についての立場を明らかにした。

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所属事務所側は「俳優イ・ジャンウは虎石村の株主として運営に参加している。虎石村は納品代金の全額を契約上の取引先である株式会社ムジンにすでに支払っており、その後のムジンがA社（一次供給元）に代金を支払えなかったことで問題が発生した」と説明した。

つまり、取引先と業者の間の問題であり、スンデクッ店とは無関係だという主張だ。

続けて「A社と虎石村、または俳優イ・ジャンウの間には直接的な契約関係はなく、イ・ジャンウが代金を支払っていないかのような報道内容は事実ではない。一部の報道で言及された『ムジンが虎石村のオーナーだった』という内容も事実と異なり、ムジンは虎石村の株式を保有したことはない。イ・ジャンウはムジンとも何の関係もない」と線を引いた。

（写真提供＝OSEN）イ・ジャンウ

あわせて所属事務所側は、代金の支払い内訳をすべて公開した。ただし、「このような取引構造の中で、中間業者の履行状況を十分に確認できなかった点については、道義的責任を感じている」と付け加えた。

また、納品業者側がSNSを通じて連絡を試みた点については、「イ・ジャンウのアカウントには1日に数十件以上のメッセージが届いており、フォローしていないアカウントからのメッセージは別フォルダに分類されるため、すぐに確認するのが難しい構造だ。適時に確認できなかったのは事実だが、故意に回避したり無視したりしたわけではない」と釈明した。

（画像提供＝フナスエンターテインメント）支払い内訳

これに先立ち同日、韓国メディア『ディスパッチ』はイ・ジャンウが運営するスンデクッ店が、豚の副産物の代金4000万ウォン（約400万円）を8カ月にわたって支払っていないと報じた。

報道によると、天安（チョナン）で畜産物流通業を営むA氏は、2023年11月からイ・ジャンウの店に豚の頭や内臓などを納品してきたが、代金が精算されなかったと主張。未払金は最大6400万ウォンまで膨らみ、現在も約4000万ウォン以上が以上が滞納されている状態だと明かしていた。

フナスエンターテインメントの公式コメント全文は以下の通り。

◇

こんにちは、フナスエンターテインメントです。

最近報道された俳優イ・ジャンウに関する「虎石村の未払金」騒動について申し上げます。

俳優イ・ジャンウは虎石村の株主として運営に参加しています。虎石村は納品代金の全額を契約上の取引先である株式会社ムジンにすでに支払っており、その後ムジンがA社に代金を支払えなかったことで問題が発生したものです。

すなわち、A社と虎石村または俳優イ・ジャンウの間には直接的な契約関係はなく、イ・ジャンウが代金を支払っていないかのように報道された内容は事実ではありません。また、一部の報道で言及された「ムジンが虎石村のオーナーだった」という内容も事実と異なり、ムジンは湖石村の株式を保有したことはありません。イ・ジャンウはムジンとも何ら関係がありません。

ただし、このような取引構造の中で中間業者の履行状況を十分に確認できなかった点については、道義的責任を感じております。

また、納品業者側がSNSを通じて連絡を試みたという部分に関連し、俳優イ・ジャンウのアカウントには1日に数十件以上のメッセージが届いており、フォローしていないアカウントからのメッセージは別の「メッセージリクエスト」ボックスに分類され、即座に確認することが難しい構造となっています。そのため、該当のメッセージを適時に確認できなかったのは事実ですが、これを故意に回避したり無視したりしたのではないことを明確に申し上げます。

参考に、虎石村がムジンに代金を支払った内訳は確認可能な資料として添付いたします。

事実と異なる内容によって誤解が生じた点について遺憾の意を表し、事案が円満に解決されるよう必要な協力に尽力いたします。

ありがとうございます。

（記事提供＝OSEN）

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