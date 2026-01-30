藤岡舞衣、18歳誕生日に父・＆藤岡弘、と密着2ショット！「素敵な親子」の声続々 | RBB TODAY

女優でモデルの藤岡舞衣が29日、自身の公式Xを更新。1月28日に18歳の誕生日を迎えたことを報告するとともに、父で俳優の藤岡弘、との親子ショットを公開した。

藤岡舞衣はこの日、「18歳誕生日！大好きなお父さんと」とつづり、誕生日を祝う席での様子を投稿。公開された写真は、夜景をバックに撮影されたもの。藤岡は輝くティアラを頭に載せ、白い衣装に身を包んだプリンセスのような姿で、大きなピンク色の花束を抱えている。その隣には、バースデーケーキが乗ったプレートを手に、目尻を下げて優しく微笑む父・藤岡弘、の姿が収められている。

投稿には父娘が頬を寄せ合うように密着した自撮りショットも添えられている。父・弘、が藤岡の顎に手を添えてお茶目な表情を見せたり、2人そろってカメラに向かって満面の笑みを浮かべたりと、仲睦まじい様子が伝わってくる。普段の威厳ある姿とは異なる、愛娘の前で見せる藤岡弘、の“父の顔”も印象的だ。

この投稿を見たファンからは、「素敵な2ショットですね。笑顔あふれる素敵な一年になりますように」「素敵な親子」「おめでとう。優しいお父さん、いいですね」「お父さんと仲良しで素敵だね！」など、祝福のコメントが寄せられている。

※18歳の誕生日を迎えた藤岡舞衣、父・藤岡弘、との2ショット投稿（藤岡舞衣の公式Xより）