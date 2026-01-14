藤岡舞衣＆天翔天音、姉妹でダブル成人！華やか振袖姿＆藤岡ファミリーショット公開 | RBB TODAY

13日、俳優・藤岡弘、の三女でモデルの藤岡舞衣が公式Xを更新。姉・天翔天音と並んだ“ダブル成人”の振袖ツーショットや、家族ショットを公開した。

今年の1月28日に18歳 新成人を迎える藤岡舞衣。12日の成人の日には、「新成人を迎えるので前撮りをしていただきました」とのコメントとともに、振袖姿の前撮り写真を投稿していた。

続く13日、藤岡舞衣は、姉で藤岡弘、の次女・天翔天音も20歳で成人を迎えたことを受け、“ダブル成人”の振袖ツーショットを披露。「#姉妹で成人」とハッシュタグを添え「お姉ちゃん成人おめでとう！！ちっちゃい頃から今までもこれからもずっと大好きで憧れのお姉ちゃん 二人で並んだ時、胸がぎゅってなりました。姉妹で紅白の振袖写真は一生の宝物です」とつづった。

さらに同日、藤岡舞衣は父・藤岡弘、と長女・天翔愛も含めた藤岡ファミリーの家族ショットも公開。藤岡弘、はワインレッドのシャツにスーツを合わせた姿、天翔愛はジャケットコート姿で、振袖姿の藤岡舞衣、天翔天音に挟まれながら笑顔を見せている。藤岡舞衣は投稿で「新成人の前撮り、家族で撮って頂きました」と伝えた。

この投稿にファンからは「皆さん大変見目麗しいですね」「素敵な家族ですね！」「美しい パパも素敵」「正統派の着こなしでなんとも上品」といった声が寄せられている。

※華やか振袖姿＆藤岡ファミリーショット（藤岡舞衣の公式Xより）