大島優子、子役時代の姿が「今と変わっていない」と話題に！Xでトレンド入り | RBB TODAY

28日、2001年放送のテレビドラマ『アンティーク ～西洋骨董洋菓子店～』（フジテレビ関東ローカル）の第4話「小さな星」が再放送された。その中で、元AKB48で女優の大島優子が子役として出演しており、SNS上で話題となっている。

同作は、洋菓子店「アンティーク」を舞台に、オーナーの橘圭一郎（椎名桔平）、天才パティシエの小野裕介（藤木直人）、元ボクサーの見習い・神田エイジ（滝沢秀明）、フロア担当の小早川千影（阿部寛）らが織りなす人間模様を描いた作品だ。

今回再放送された第4話では、ある客からオーダーされた「星のケーキ」を巡るエピソードが展開された。大島が演じたのは、その客の娘であり、入院中の少女・大林加世子役だ。放送当時の2001年は、まだAKB48としてデビューする前の子役時代。放送当時、大島は13歳だった。約24年前の大島の姿に、Xでは「大島優子」というワードがトレンド入りした。

ファンからは「小学生の頃からこの顔面偏差値…今とマジで変わってないの反則すぎる！！」「昔からこの魅力…優子ちゃんが女王だった理由がわかるわ」「大島優子、昔から可愛すぎてずるいんだぜ」などの声が寄せられた。