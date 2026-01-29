みちょぱ＆片寄涼太、元マッククルー・数原龍友の姿に衝撃！「すごい絵力」「オーラが出てる」 | RBB TODAY

モデルでタレントのみちょぱ、GENERATIONSの数原龍友と片寄涼太が29日、都内にて行われたマクドナルド「行った気になる！N.Y.バーガーズ」新商品発表イベントに出席した。

3人はマクドナルドの新商品「N.Y. バーガーズ」にちなみ、“ニューヨーク”をイメージした衣装を着用し、ファッションショー形式で登場。

みちょぱは衣装について「ニューヨークっぽい華やかな衣装にしてみました」とにっこり。片寄は「僕は青色を着ることがなかったので自分で意外性もありながらも、ニューヨークの派手な雰囲気を意識しました」と紹介し、数原は「普段着るライブの衣装よりキラキラしていて、眩しいです」と笑いを誘った。

マクドナルドの思い出を聞かれると、デビュー前にマクドナルドクルーとして勤務していたという数原は「16歳から17歳の頃に、今のお仕事をする前に働いていました」と当時を述懐。「今でもフライヤーのティラリティラリッて音を聞くとおお～！と（反応してしまう）」と明かし、当時の自身の仕事ぶりについては「ハンバーガーを作るときはスピードも大事なんですけれど、スピードだけじゃなくて丁寧さにも定評がありましたね。その頃から気持ちはアーティストでした」と自信たっぷりに語り、会場を沸かせた。

また、元従業員の数原が、みちょぱと片寄に同商品をデリバリーすることに。数原がキラキラした衣装を脱ぎ、マックデリバリーのユニフォーム姿で再登場すると、みちょぱと片寄は「すごい絵力！」「キラキラがなくてもオーラが出てるね！」と驚き、「スマイルもいただいていいですか？」などといじる場面も。

無事にデリバリーの任務を終えた数原は「懐かしい気持ちにもなれたし、すごい嬉しい、今日一日」「記事になるのが楽しみ！」とご満悦だった。

さらに、3人は新商品を試食すると「すごい贅沢な肉！」「うま味におぼれかけたわー」「重量感がヤバい」などとコメント。

同商品にちなみ「最近“肉厚級”にテンションが上がったエピソード」を求められたみちょぱは、「昨日、旦那が大間に行って、漁師さんからすごくいい本マグロをいただいてきて。今この時期の高っいやつをいただいて。本当においしかったです」と夫婦のほっこりエピソードを披露。

片寄は「お正月休みに海外の温かい場所に行ったので、プールとウォータースライダーを体験して。大人になってめちゃくちゃ楽しめるなという、肉厚な思い出でした」と家族での休暇の一幕を明かした。