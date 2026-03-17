ファミリーマート、紅しゃけ＆辛子明太子のおにぎりが価格そのまま中具1.5倍！17日よりキャンペーン実施 | RBB TODAY

ファミリーマートが17日より、「中具増量」シリーズ第3弾として「手巻 紅しゃけ」「手巻 辛子明太子」を発売。価格はそのままに、中具を約1.5倍へ増量する。販売期間は3月17日から3月23日まで。

ファミマ「おむすびJAPAN」

同キャンペーンは3月3日から全国約16,400店で展開。独自の「ふわうま製法」を採用した「大きなおむすび」シリーズ3種と、期間限定で具材を増量した「中具増量」シリーズの対象商品について、3月3日から3月16日までの累計販売数が830万個を超えた。

「手巻 紅しゃけ」は、油を塗って焼き上げた天然紅しゃけを使用した一品。ふっくらとした身の食感と、香ばしく焼き上げたほぐし身の旨みが特長だ。

手巻 紅しゃけ（税込235円）

「手巻 辛子明太子」は、明太子の粒感と旨みを楽しめるおむすび。昆布の旨みを加えることで、辛さの中にもコクのある味わいに仕上げた。いずれも価格は税込235円。

また、大谷翔平選手のおむすびアンバサダー就任1周年を記念し、ファミリーマートでは3月17日から3月23日まで、公式Xでロサンゼルス往復航空券が当たるキャンペーンを実施する。あわせて、大谷選手が2026年の公式戦でホームランを打つ、または勝利投手になった際には、おむすび50円引きクーポンを先着1万名に配布する企画も行っている。