橋本梨菜らR・I・P GIRLS 5人の“セクシーで可愛いが満載！デジタル限定ソロ写真集を本日配信 | RBB TODAY

株式会社ワニブックスは17日、昨年発売された「R・I・P GIRLS2025」の写真集『湯けむり にゅうよく旅』のロケ時に撮影された、デジタル限定ソロ写真集の配信を開始した。同作は、橋本梨菜、葉月あや、三田悠貴、堀みなみ、山田あいの5人それぞれのソロ版としてリリースされる。

表紙【デジタル限定】橋本梨菜 写真集 『湯けむり にゅうよく旅 』撮影:日暮翔（C）ワニブックス

表紙【デジタル限定】葉月あや 写真集 『湯けむり にゅうよく旅 』撮影:日暮翔（C）ワニブックス

表紙【デジタル限定】三田悠貴 写真集 『湯けむり にゅうよく旅 』撮影:日暮翔（C）ワニブックス

表紙【デジタル限定】堀みなみ 写真集 『湯けむり にゅうよく旅 』撮影:日暮翔（C）ワニブックス

表紙【デジタル限定】山田あい 写真集 『湯けむり にゅうよく旅 』撮影:日暮翔（C）ワニブックス

同作は写真集未収録カットではなく、同作のためのオール未公開カットのみで構成されており、見ごたえのある内容となっている。価格は各2,200円（税込）。

橋本梨菜は「R I PGIRLS『湯けむり にゅうよく旅』のソロverは本編にはないカットを集めました！本編とはまた違うセクシーで可愛いがたくさん詰まっています！ソロverも楽しんでもらいながら、また5人での写真集も楽しんでもらいたいです」とアピール。

【デジタル限定】橋本梨菜 写真集 『湯けむり にゅうよく旅 』撮影:日暮翔（C）ワニブックス

葉月あやは「グループでのグラビア撮影はお互いの良さを生かしながら撮影をしていましたが、ソロカットは自分らしさを大切にそれぞれ撮影をしたのでそこを楽しんでいただけたら嬉しいです！」と語った。

【デジタル限定】葉月あや 写真集 『湯けむり にゅうよく旅 』撮影:日暮翔（C）ワニブックス

三田悠貴は「皆でおそろいの衣装で、こんなにもそれぞれで魅力が違うんだと思っていただけるようなソロ写真集が出来上がりました！とっても楽しかったロケなので、その感じが伝わるといいな～！」とコメント。

【デジタル限定】三田悠貴 写真集 『湯けむり にゅうよく旅 』撮影:日暮翔（C）ワニブックス

堀みなみは「それぞれの個性がつまったアザーカット写真集になります。水着もたっぷりありますがお洋服や浴衣姿もとってもお気に入りです！」と自信をのぞかせた。

【デジタル限定】堀みなみ 写真集 『湯けむり にゅうよく旅 』撮影:日暮翔（C）ワニブックス

山田あいは「先輩の皆さんとどきどきしながら撮影をした写真集のソロverになります！それぞれの衣装の私たちをさらにたっぷり楽しんでいただけるので、全員分是非見てください～！」と呼びかけている。