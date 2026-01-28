「すげえ」ヨドバシ京都店の日向坂46シングル盛り上げ風景が圧巻 | RBB TODAY

27日、家電量販店・ヨドバシカメラ 京都店の公式Xが更新。日向坂46の16thシングル『クリフハンガー』の先行入荷販売を記念して、日向坂46仕様になった店内の様子を動画で公開した。

同シングルは、五期生の大野愛実がセンターを務める日向坂46の最新作。通常は28日発売だが、同店では前日の27日に先行入荷販売を実施した。投稿では「本日より2階メイン通路は日向坂仕様。メンバーのソロアー写“おひさまロード”で発売を盛り上げます」とコメントを添え、日向坂46仕様となった2階メイン通路の動画を公開。メンバーの写真が手前から奥までずらりと並ぶ、圧巻の風景となっている。続けて「関西のおひさまの皆様、ヨドバシ京都へお立ち寄りください」と来店を呼びかけた。

この盛り上がりに、ファンからは「すげえ」「すごい！いつもありがとうございます！」といった声が寄せられている。

※ヨドバシ京都店の日向坂46シングル盛り上げ風景（ヨドバシ京都店公式Xより）