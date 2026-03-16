ギリギリ見えない危険なポーズ…TWICE・モモ、超ミニ丈の脚組みSHOTに視線釘付け「エグイです」 | RBB TODAY

TWICEのモモが、抜群の美貌でファンを魅了した。

モモは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

【写真】モモ、ギリギリ見えない危険なポーズ

公開された写真には、3月10日（現地時間）にフランス・パリで開催された「MIU MIU2026-27年秋冬コレクション」に出席した際の姿が収められている。

この日モモは、白のレース編みの切り替えが施された、シックなブラウンのミニワンピースを着用。大胆なミニ丈からスラリと伸びるしなやかな美脚と、アンニュイに足を組む危険なポーズで、見る者の視線を釘付けにした。その姿はまさにワールドスター。会場の視線を独占する圧巻のオーラを放っている。

この投稿を見たファンからは「まじで可愛い」「綺麗すぎ」「エグイです」「ドキドキしちゃう」といった反応が寄せられている。

（写真＝モモInstagram）

なお、モモが所属するTWICEは、現在6度目のワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中。4月には東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で公演を行う予定だ。

◇モモ プロフィール

1996年11月9日生まれ。本名は平井もも。京都府出身。2015年に多国籍グループTWICEとしてデビュー。ダンスの実力に定評があり、グループ内ではメインダンサーを務めている。2019年夏にK-POP界の先輩にあたるSUPER JUNIORキム・ヒチョルとの熱愛が発覚、2020年1月に交際を正式に認めたが、1年6カ月の交際期間を経て2021年7月に破局した。

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