のん、“蜷川実花ワールド”全開の鮮やかオフショ公開！雑誌『AERA』表紙登場を報告 | RBB TODAY

のん、“蜷川実花ワールド”全開の鮮やかオフショ公開！雑誌『AERA』表紙登場を報告

のん（写真はのんの公式ブログから）
　俳優・アーティストののんが26日、アメーバオフィシャルブログを更新。同日発売の雑誌『AERA』（朝日新聞出版）の表紙を務めたことを報告し、鮮やかなビジュアルのオフショットを公開した。

　のんは「表紙です」と題してブログを更新すると、「AERA、表紙を務めさせていただきました」とシンプルに報告。あわせて、写真家・蜷川実花が手がけた表紙ビジュアルを公開し、「蜷川実花さんと再びご一緒できて楽しかった！」と撮影を振り返った。

　今号では、表紙に加えインタビューとグラビアにも登場。色鮮やかな花々に囲まれた幻想的な空間の中で、柔らかさと強さを併せ持つ表情を見せるのんの姿や、花びらが散りばめられたセットで鏡面に映り込む構図など、蜷川ならではの世界観が際立つ撮影カットも披露された。さらに、撮影現場を切り取ったオフショットも公開し、花のアーチのようなセットの中に佇む姿や、床に身を横たえて視線を投げかけるようなショットなど、印象的な場面が並ぶ。

　また別カットでは、グレーを基調としたシックなスタイリングで、落ち着いたムードの姿も披露。スタイリングをIzumi Machino、ヘアメイクをTomomi Shibusawaが担当したことも紹介している。

　この投稿にファンから「蜷川さんの世界観にぴったり」「とても幻想的で、ちょっと怖いくらいインパクトのある美しさ」「色彩最高のタッグ」「表紙眺めてるだけでうっとり」などの声が相次いでいる。


のん、冬の街をお散歩！自然体なファッションセンスに注目集まる | RBB TODAY
画像
のんが冬の街中散歩を自然体で披露し、可愛らしいコーデや素顔の写真にファンから好評を得た。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/09/242100.html続きを読む »

のん、新型特急ラビュー車内でピースサイン！主演ドラマ第1話のYouTube無料公開期間延長を報告 | RBB TODAY
画像
のん主演ドラマの無料公開延長と続編期待の声が寄せられ、ファンの支持が高まっている。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/20/242569.html続きを読む »

