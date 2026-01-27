 番組ADが考案したゲームにtimeleszが挑戦！半信半疑のメンバーが次第に熱中！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

番組ADが考案したゲームにtimeleszが挑戦！半信半疑のメンバーが次第に熱中！

エンタメ その他
注目記事
「釘打ちゲーム」『タイムレスマン』Ⓒフジテレビ
  • 「釘打ちゲーム」『タイムレスマン』Ⓒフジテレビ
  • 「ホイットニー・ヒューストン チャレンジ」『タイムレスマン』Ⓒフジテレビ
  • 「一筆人狼ゲーム」『タイムレスマン』Ⓒフジテレビ

　27日、timelesz出演のバラエティ番組『タイムレスマン』（フジテレビ系）で、番組ADが考案した新ゲームに挑戦する異例の企画が放送される。

　同番組は、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝のtimeleszメンバー8人が「とにかく何事にも全力で、汗をかく！」を合言葉に、さまざまなロケ企画を展開する痛快バラエティだ。

　今回は「ADさんたちが持ってきたゲームをやってみよう（会議ゼロ）」と題し、番組のAD（アシスタントディレクター）たちが考案した新ゲームにメンバーが挑戦する。

　バラエティ番組では一般的に、ディレクターと構成作家が中心となって会議をしっかり重ね、企画を決定することが多く、ADはそのサポート役に徹するのが常だ。しかし当番組では、最近ある事情によって、会議もままならない状況になっているという。

　そこで今回実施されるのが、緊急企画「ADさんたちが持ってきたゲームをやってみよう（会議ゼロ）」だ。timeleszメンバーを、そして『タイムレスマン』という番組を愛してやまない若きADたちが、「絶対に盛り上がるからメンバーにやってほしい」という新ゲームを1人1個ずつ持ち寄り、そのまま実践するというチャレンジングな新企画となる。

「ホイットニー・ヒューストン チャレンジ」『タイムレスマン』Ⓒフジテレビ

　timeleszの8人は、会議ゼロで持ち込まれたゲームに一抹の不安を抱えながらプレーを開始。まずチーフADは、アメリカを中心にSNSで注目を集めているという「ホイットニー・ヒューストンチャレンジ」をプレゼン。続くセカンドADは、ドイツ発祥の「釘打ちゲーム」を、そして新人ADは、ダマし合い×一筆書きの推理ゲーム「一筆人狼ゲーム」を紹介する。

「一筆人狼ゲーム」『タイムレスマン』Ⓒフジテレビ

　最初は半信半疑のメンバーだったが、プレーするうちに次第に熱中し始め、いつしか先輩ディレクターたちがうらやむほどの盛り上がりに。『タイムレスマン』が誇る未来のディレクターたちが考案した新ゲームの結末とは。


西野未姫、最前列のtimeleszライブで号泣！親子でお揃い“篠塚くん推し”白コーデで参戦 | RBB TODAY
画像
西野未姫が母とtimeleszライブに1列目で参加し、感動と親子の絆を披露した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/07/234627.html続きを読む »

菊池風磨「ドミノ・ピザ」アンバサダー就任に喜び！「このためにメンバーを多めに増員するかも？」 | RBB TODAY
画像
菊池風磨が30日、都内で行われた「ドミノ・ピザ創業39周年記念発表会」に登場し、アピールした。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/09/30/223401.html?utm_source=rbbtoday.com&utm_medium=article&utm_content=linkcard_7N537TJO続きを読む »

レシピ / Steal The Show (初回限定盤B)(Blu-ray付)
￥1,115
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
timelesz project -AUDITION- Special Edition「軌跡」(初回限定盤) [Blu-ray]
￥7,391
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top