話題の17歳女優・藤﨑ゆみあ、1st写真集好調で追加イベント開催決定！ 特典カットも初公開 | RBB TODAY

話題の17歳女優・藤﨑ゆみあ、1st写真集好調で追加イベント開催決定！ 特典カットも初公開

　2025年12月12日に発売された藤﨑ゆみあのファースト写真集『FUJISAKI YUMIA』（東京ニュース通信社）。その好調なセールスを受け、2月15日に東京・渋谷で追加のお渡し会の開催が決定した。あわせて、特典画像も初公開された。

　Netflixシリーズ『イクサガミ』でヒロインを務めた藤﨑。同作はシーズン2の制作も決定している。写真集は、所属事務所の名前の由来でもあるギリシャ・メテオラで撮影され、大人びた姿から等身大の表情まで、“今”の藤﨑を収めた1冊となっている。

　イベントは2月15日にSHIBUYA TSUTAYAで開催。参加者全員が藤﨑と握手ができるほか、券種によってイベント限定生写真やオフショットチェキの配布、2ショットチェキ撮影、オリジナルポストカードへの直筆サイン入れなどの特典が用意されている。また、対象店舗では『FUJISAKI YUMIA』カレンダー付き限定版も取り扱われ、楽天ブックスにて5,500円で販売される。

　藤﨑は広島県出身の17歳。2023年7月にドラマ『最高の教師 1年後、私は生徒に■された』でデビューし、同年「全国高等学校サッカー選手権大会」19代目応援マネージャーに就任した。その後、映画『パレード』、Netflixシリーズ『イクサガミ』、CM「東京メトロ」「大塚製薬 オロナミンC」などに出演。現在は「第一ライフグループ」のCMが放映されている。


《アルファ村上》

