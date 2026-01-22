森香澄、第一志望のフジテレビ最終選考で大ミス連発 | RBB TODAY

22日、フリーアナウンサーで女優の森香澄が『ぽかぽか』（フジテレビ系）にゲスト出演。就職活動を振り返り、第一志望だったというフジテレビの最終選考で犯したミスについて明かした。

東京女子大学卒業後、2019年にテレビ東京にアナウンサーとして入社した森。この日、森は入社当時の写真や就活エピソードを紹介。東京の全てのキー局と大阪のテレビ局を受けたが合格できず、「一番最後がテレ東だったので、テレ東に拾ってもらいました」と振り返った。その後、番組MCのハライチ・澤部佑から「第一志望はあったんですか？」と問われると、森は「フジテレビでした」と明かし、スタジオを盛り上げた。

さらに森はフジテレビの入社試験の最終選考でテンパりまくり、大ミスを連発してしまったというエピソードを告白。最終選考はスタジオにカメラだけがある状態で行われ、別室にいる人事担当者に顔が見えないまま受けたという。その際は、矢継ぎ早に質問される「一問一答」形式で、瞬発力や対応力が試される場だったと語った。

そこで「好きな食べ物は？」と聞かれた森は、「唐揚げです！」と元気よく回答。しかし続けて「英語で言うと？」と切り返され、頭が真っ白になったという。「唐揚げって英語でなんて言うの？」と思いつく言葉がなく、とっさに「バード！」と答えたと明かし、「めっちゃ失笑されて『ありがとうございます』と言われてしまった」と苦い記憶を語った。

さらにもう一つ、クリスマスイベントの中継を想定した「1分間のリポート」の実技試験でのエピソードも披露。試験は何の準備もないままスタート。用意された小道具を自由に使ってよいと言われたが、終了間際に10秒ほど時間が余ってしまったという。「もう何にもしゃべることがない」と焦った森は、「目の前にピストルがあったんですよ」と当時を回顧。そのピストルを手に取り、「バン！ 本当に撃ったと思いました？ 残念でした～」と強引に締めたことを明かした。

このエピソードにスタジオからは「やばいやつ」「受かりそうだけどな～」とさまざまな声が寄せられた。最終的に試験に落ちてしまった森は、「受かった子が東大だったんで、多分知的な子を求めてたんだなと」と語った。