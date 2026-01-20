都丸紗也華＆亜華梨、美ヒップ並ぶバックショット！“姉妹初”の写真集よりアザーカット公開 | RBB TODAY

20日発売の『週刊SPA!』（扶桑社）最新号に、都丸紗也華と都丸亜華梨の姉妹が登場している。

都丸紗也華＆亜華梨 撮影/Takeo Dec. ヘアメイク/田森春菜・加藤怜奈(JULLY) スタイリング/KAN コーディネ ート/ハングアウトクリエーション

28日には姉妹初の写真集発売が決定している都丸姉妹。今回、2人の写真集タイトルが『とまるtoとまる』に決定した。誌面では2つの「わがままボディ」や、ここでしか見られないアザーカットなど、姉妹の絆を感じさせるカットが掲載されている。

『週刊SPA!』表紙を飾ったのは、アイドルグループ・selfish。同誌恒例の「東京アイドルフェスティバル（TIF）」とのコラボ企画「水着でアイドル頂上決戦」で、メンバーの佐々木七海が1位を獲得。「自由に泳ぐ」をコンセプトに、青系の衣装でさわやかな姿を披露し、初の表紙掲載を果たした。

「グラビアン魂」には、「ぷにたん」こと能美真奈が登場。「見る者を幸せにするボディ」の持ち主として紹介され、自身のグラビア資料を見ながらの対談も掲載されている。

能美真奈 撮影/門島淳矢 ヘアメイク/黒田優 スタイリング/毛塚由恵

また「美女地図」には、3月でのアイドル卒業を発表している根本凪が登場。2月18日に発売される写真集より、マカオで撮影された先行カットを披露している。

根本凪 撮影/鈴木大喜 ヘアメイク/伊藤遥香 スタイリング/MELON