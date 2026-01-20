 都丸紗也華＆亜華梨、美ヒップ並ぶバックショット！“姉妹初”の写真集よりアザーカット公開 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

都丸紗也華＆亜華梨、美ヒップ並ぶバックショット！“姉妹初”の写真集よりアザーカット公開

エンタメ グラビア
注目記事
都丸紗也華＆亜華梨　撮影/Takeo Dec. ヘアメイク/田森春菜・加藤怜奈(JULLY) スタイリング/KAN コーディネ ート/ハングアウトクリエーション
  • 都丸紗也華＆亜華梨　撮影/Takeo Dec. ヘアメイク/田森春菜・加藤怜奈(JULLY) スタイリング/KAN コーディネ ート/ハングアウトクリエーション
  • 都丸紗也華＆亜華梨　撮影/Takeo Dec. ヘアメイク/田森春菜・加藤怜奈(JULLY) スタイリング/KAN コーディネ ート/ハングアウトクリエーション
  • selfish　撮影/中山雅文 ヘアメイク/エムズアップ スタイリング/春原愛子
  • 『週刊SPA!』（扶桑社）　撮影/中山雅文 ヘアメイク/エムズアップ スタイリング/春原愛子
  • 能美真奈　撮影/門島淳矢 ヘアメイク/黒田優 スタイリング/毛塚由恵
  • 能美真奈　撮影/門島淳矢 ヘアメイク/黒田優 スタイリング/毛塚由恵
  • 根本凪　撮影/鈴木大喜 ヘアメイク/伊藤遥香 スタイリング/MELON
  • 根本凪　撮影/鈴木大喜 ヘアメイク/伊藤遥香 スタイリング/MELON

　20日発売の『週刊SPA!』（扶桑社）最新号に、都丸紗也華と都丸亜華梨の姉妹が登場している。

都丸紗也華＆亜華梨　撮影/Takeo Dec. ヘアメイク/田森春菜・加藤怜奈(JULLY) スタイリング/KAN コーディネ ート/ハングアウトクリエーション

　28日には姉妹初の写真集発売が決定している都丸姉妹。今回、2人の写真集タイトルが『とまるtoとまる』に決定した。誌面では2つの「わがままボディ」や、ここでしか見られないアザーカットなど、姉妹の絆を感じさせるカットが掲載されている。

　『週刊SPA!』表紙を飾ったのは、アイドルグループ・selfish。同誌恒例の「東京アイドルフェスティバル（TIF）」とのコラボ企画「水着でアイドル頂上決戦」で、メンバーの佐々木七海が1位を獲得。「自由に泳ぐ」をコンセプトに、青系の衣装でさわやかな姿を披露し、初の表紙掲載を果たした。

　「グラビアン魂」には、「ぷにたん」こと能美真奈が登場。「見る者を幸せにするボディ」の持ち主として紹介され、自身のグラビア資料を見ながらの対談も掲載されている。 　

能美真奈　撮影/門島淳矢 ヘアメイク/黒田優 スタイリング/毛塚由恵
能美真奈　撮影/門島淳矢 ヘアメイク/黒田優 スタイリング/毛塚由恵

　また「美女地図」には、3月でのアイドル卒業を発表している根本凪が登場。2月18日に発売される写真集より、マカオで撮影された先行カットを披露している。

根本凪　撮影/鈴木大喜 ヘアメイク/伊藤遥香 スタイリング/MELON
根本凪　撮影/鈴木大喜 ヘアメイク/伊藤遥香 スタイリング/MELON

都丸紗也華＆都丸亜華梨、“姉妹初”となる写真集が発売決定！大胆Tバックの先行カットも公開 | RBB TODAY
画像
都丸姉妹初の写真集が2026年1月28日に宮古島で撮影され、姉の色香と妹の初々しさが詰まった内容。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/02/240359.html続きを読む »

都丸紗也華、色気たっぷりの水着姿で豊満バスト披露！ | RBB TODAY
画像
都丸紗也華のデジタル写真集「都会の大人のイイ女」が発売され、セクシーなカットや高級感ある表紙が公開されている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/22/239960.html続きを読む »

週刊SPA!(スパ!) 2026年 1/27号 [雑誌] 週刊SPA！ (デジタル雑誌)
￥600
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

都丸紗也華 2026年 壁掛けカレンダー CL-292 CL26-292W
￥3,335
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top