ホリプロの秘蔵っ子・虹咲カリナ、エキゾチックな美しさ！水着姿で表紙に登場 | RBB TODAY

20日発売の『週刊FLASH』（光文社）最新号に虹咲カリナが登場。自身初となる表紙を飾り、巻頭グラビアを務めている。
年相応のあどけなさとエキゾチックな美しさが同居する水着グラビアを、10ページにわたり披露。吸い込まれるような瞳で見つめる至近距離カットをはじめ、ヘルシーでしなやかなボディラインを捉えた水着ショットなど、虹咲の多面的な魅力が詰まった内容となっている。
虹咲は愛知県出身の18歳。2025年6月にホリプロ所属となり、ショートドラマや配信番組出演、アパレルモデルなどマルチに活躍中。芸能界入りのきっかけとなったTikTokのフォロワー数は22万人超にのぼる。
