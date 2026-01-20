 ホリプロの秘蔵っ子・虹咲カリナ、エキゾチックな美しさ！水着姿で表紙に登場 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

ホリプロの秘蔵っ子・虹咲カリナ、エキゾチックな美しさ！水着姿で表紙に登場

エンタメ グラビア
注目記事
虹咲カリナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ
  • 虹咲カリナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ
  • 「週刊FLASH」1月20日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH
  • 虹咲カリナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ

　20日発売の『週刊FLASH』（光文社）最新号に虹咲カリナが登場。自身初となる表紙を飾り、巻頭グラビアを務めている。　

「週刊FLASH」1月20日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

　年相応のあどけなさとエキゾチックな美しさが同居する水着グラビアを、10ページにわたり披露。吸い込まれるような瞳で見つめる至近距離カットをはじめ、ヘルシーでしなやかなボディラインを捉えた水着ショットなど、虹咲の多面的な魅力が詰まった内容となっている。

虹咲カリナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ

　虹咲は愛知県出身の18歳。2025年6月にホリプロ所属となり、ショートドラマや配信番組出演、アパレルモデルなどマルチに活躍中。芸能界入りのきっかけとなったTikTokのフォロワー数は22万人超にのぼる。


愛知の高校生グラドル、芸名は「虹咲カリナ」に決定！ 本格的な芸能活動をスタート | RBB TODAY
画像
『週刊プレイボーイ』（集英社）で話題を呼んだ高校3年生が、芸名を「虹咲カリナ」としてホリプロに所属することを発表。本格的な芸能活動をスタートさせた。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/06/02/230962.html続きを読む »

「ホリプロの秘蔵っ子」虹咲カリナ、真っ赤なビキニで美プロポーション披露！ | RBB TODAY
画像
TikTok22万フォロワーの虹咲カリナがFLASH6Pで3種水着披露、6月ホリプロ入りし写真集『Brand New Days』配信中、ブラジリアン柔術得意
https://www.rbbtoday.com/article/2025/06/10/231419.html続きを読む »

週刊FLASH（フラッシュ） 2026年2月3日号（1800号） [雑誌]
￥550
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

東京カレンダー2026年3月号
￥990
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top