 宇野実彩子、黒ドット柄ノースリーブのステージルックを披露！AAA東京公演で魅せた美脚コーデ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

宇野実彩子、黒ドット柄ノースリーブのステージルックを披露！AAA東京公演で魅せた美脚コーデ

エンタメ ブログ
注目記事
宇野実彩子【写真：竹内みちまろ】
  • 宇野実彩子【写真：竹内みちまろ】

　パフォーマンスグループ・AAAのメンバーで歌手の宇野実彩子が3月10日にインスタグラムを更新。同日に開催された「AAA 20th Anniversary - Always, All Around -」東京公演でのステージルックを公開した。

　宇野はインスタグラムに「Stage look in Tokyo」とつづり、黒地に白のドット柄が散りばめられたノースリーブトップスを着用した自身の写真を公開。前髪ありのハーフアップスタイルに、長いチェーン状のイヤリングと繊細なネックレスを合わせており、大人の上品な雰囲気を演出していた。

　ほかにも宇野は、衣装の隙間から美背中が見えるバックショットや、別衣装を着用して壁に寄りかかり、ショートパンツから伸びる美脚を披露している写真も公開した。

　また、スイーツをおいしそうに楽しんでいるショットも披露。唇にはクリームがついているというお茶目さも見える一枚となっていた。

　衣装について宇野は、「他のメンバーも想像しながら衣装を選ぶのもまた楽しい」とコメント。さらに「追加公演で着たいコーデ、もうイメージしてあります」と、今後のステージへの期待を膨らませていた。

※【写真】宇野実彩子がステージルックを披露


AAA・宇野実彩子＆與真司郎＆末吉秀太、デビュー20周年ファンミ完走！「皆さんが応援してくれる限り、AAAを続けていけたら」 | RBB TODAY
画像
AAAは20周年記念イベントを開催し、約5年ぶりの公演を地域巡業とともに実施。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/03/09/244983.html続きを読む »

このリボンはもしかして？ 宇野実彩子、“推し”との匂わせ投稿が話題「解禁が楽しみすぎる！！」 | RBB TODAY
画像
宇野実彩子が16日、自身のインスタグラムで行った“匂わせ投稿”が注目を集めている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/04/16/228222.html続きを読む »

UNO MISAKO PREMIUM LIVE TOUR 2024 - I wish -(Blu-ray Disc2枚組(スマプラ対応))(初回生産限定) [Blu-ray]
￥3,107
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
AAA DOME TOUR 15th ANNIVERSARY -thanx AAA lot-(Blu-ray4枚組)
￥7,927
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《福田マリ》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top