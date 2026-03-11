宇野実彩子、黒ドット柄ノースリーブのステージルックを披露！AAA東京公演で魅せた美脚コーデ | RBB TODAY

パフォーマンスグループ・AAAのメンバーで歌手の宇野実彩子が3月10日にインスタグラムを更新。同日に開催された「AAA 20th Anniversary - Always, All Around -」東京公演でのステージルックを公開した。
宇野はインスタグラムに「Stage look in Tokyo」とつづり、黒地に白のドット柄が散りばめられたノースリーブトップスを着用した自身の写真を公開。前髪ありのハーフアップスタイルに、長いチェーン状のイヤリングと繊細なネックレスを合わせており、大人の上品な雰囲気を演出していた。
ほかにも宇野は、衣装の隙間から美背中が見えるバックショットや、別衣装を着用して壁に寄りかかり、ショートパンツから伸びる美脚を披露している写真も公開した。
また、スイーツをおいしそうに楽しんでいるショットも披露。唇にはクリームがついているというお茶目さも見える一枚となっていた。
衣装について宇野は、「他のメンバーも想像しながら衣装を選ぶのもまた楽しい」とコメント。さらに「追加公演で着たいコーデ、もうイメージしてあります」と、今後のステージへの期待を膨らませていた。
AAAは20周年記念イベントを開催し、約5年ぶりの公演を地域巡業とともに実施。
