堀未央奈ら元乃木坂46同期メンバー4人が新婚・北野日奈子をサプライズ祝福！ | RBB TODAY

16日、元乃木坂46・堀未央奈が自身のインスタグラムを更新。元同期で2期生メンバーの鈴木絢音、新内眞衣、西川七海とともに、2025年12月にキマグレン・クレイ勇輝との結婚を発表した北野日奈子をサプライズで祝福した様子を公開した。

この日、堀は「日奈子の結婚祝いをしました みんなではこの間集まったので今回はしっぽりと！」と、同期メンバーで北野の結婚祝いをしたことを報告。続けて「サプライズだからバレないように気をつけたり ご飯前に4人で集まってプレゼント探しに行ったり ご飯も懐かしい話からこれからの話まで色々して 凄く心が温まった時間でした」と振り返った。

さらに「みんなに出会って13年。改めて、家族のような存在です 日奈子おめでとう」と祝福の言葉を添えた。投稿には、「Happy Wedding」と綴られたプレートを持った北野を中心とした集合ショットが添えられている。

同日、堀未央奈のXも更新され、同じ集合ショットとともに「ふらっと集まってもそれぞれの事をリスペクトしあえてる関係なのが会話から滲み出るの。笑 本当に仲間想いなところが2期生らしいなぁとみんなと出会って13年にもなるけどおばあちゃんになってもこうして会えていたらいいなぁ 日奈子、おめでとう」とつづった。

この投稿にファンからは「2期生素敵すぎる」「2期生みんなに心から幸せになってほしい」「みんな仲良さそうでとても嬉しいです」といった声が寄せられている。

※北野日奈子をサプライズで祝福した様子（堀未央奈のインスタグラムより）