 ビッグボーイ、人気の「大俵ハンバーグ」をチーズフォンデュソースで楽しむ新メニュー！期間限定で22日より発売 | RBB TODAY
ビッグボーイ、人気の「大俵ハンバーグ」をチーズフォンデュソースで楽しむ新メニュー！期間限定で22日より発売

　ビッグボーイとヴィクトリアステーションは1月22日から、看板メニュー「大俵ハンバーグ」を新たな食べ方で楽しめる「チーズフォンデュ＆大俵ハンバーグ」を発売する。

5種のチーズを使用した「チーズフォンデュ＆大俵ハンバーグ」

　同商品は、大俵ハンバーグをチーズフォンデュソースにディップして楽しむ一品だ。厳選した5種のチーズ(ゴーダ、モントレージャック、パルメザン、モッツァレラ、ステッペン)を使用したチーズフォンデュソースは、濃厚でクリーミーな味わいが特長で、大俵ハンバーグと相性抜群だ。

チーズフォンデュ＆大俵ハンバーグ 付け合わせ焼き野菜　200g：（税込1,628円）

　大俵ハンバーグは3種類のサイズ(150g・200g・250g)を用意しているため、食事シーンに合わせて選べる。

　同時に、舞茸やかぼちゃなどの焼き野菜と自社製ベーコンをソースにディップして楽しめる「チーズフォンデュ＆焼き野菜とベーコン」も用意した。

　また、チーズフォンデュソースは単品での注文も可能だ。

価格は「チーズフォンデュ＆大俵ハンバーグ 付け合わせフライドポテト」が150gで1190円(税込1309円)、200gで1290円(税込1419円)、250gで1490円(税込1639円)。「チーズフォンデュ＆大俵ハンバーグ 付け合わせ焼き野菜」が150gで1380円(税込1518円)、200gで1480円(税込1628円)、250gで1680円(税込1848円)。「チーズフォンデュ＆焼き野菜とベーコン」が590円(税込649円)。

　169店舗で販売予定。なお、ビッグボーイダイニング早稲田店では一部価格が異なる。


《村上弥生》

【注目の記事】

