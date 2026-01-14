 長野県松本市のプリン専門店が新作プリン5種発売！松本城下町をイメージしたプリンも | RBB TODAY
長野県松本市のプリン専門店が新作プリン5種発売！松本城下町をイメージしたプリンも

　長野県松本市のプリン専門店「春夏秋冬」が「松本プリン」5種類を14日より順次販売する。

『アルプスグリーン』　490円(税込)

　「アルプスグリーン」は夏のアルプスをイメージし、白いミルクプリンの上に松本産山辺ワイナリーのナイヤガラワインを使った香り高いワインジュレをのせた。双葉店と中町店で4月から10月まで販売する。

　「アルプスブルー」は冬のアルプスをイメージし、白いミルクプリンの上に信州産のりんごジュースを使ったりんごジュレをのせた。双葉店と中町店で11月から3月まで販売する。

『アルプスブルー』　490円(税込)

　「松本城下町プリン」は松本城下町をイメージした白黒のプリンだ。白いミルクプリンの上に黒いカラメルゼリーをのせた。双葉店と中町店で通年販売する。

『松本城下町プリン』　490円(税込)

　「蔵プリンホワイト」は蔵造りの白と黒のなまこ壁をイメージした白いミルクプリンで、自家製の真っ黒キャラメルソース付きだ。双葉店と中町店で通年販売する。

『蔵プリンホワイト』　490円(税込)(キャラメルソース付き)

　「蔵プリンブラック」は同店人気の黒ゴマプリンに自家製の真っ黒キャラメルソースをかけて召し上がる商品だ。プリンの上でなまこ壁の模様をイメージして描き、自分だけの特製プリンを楽しめる。双葉店と中町店で通年販売する。

『蔵プリンブラック』　490円(税込)(キャラメルソース付き)

　全商品490円。生地は1つ1つ丁寧に裏ごしされ、アルプスを模したジュレも1つ1つ手作業でのせている。


《小松暁子》

