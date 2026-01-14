開放感より収納力を優先！“モノあふれ”を解消した驚異のメガ収納ハウス『住人十色』 | RBB TODAY

17日放送の『住人十色』（MBS）では、「収納特化型スキップフロアで実現！メガ収納ハウス」が紹介される。舞台は、東京都八王子市。スキップフロアを活用し、驚異的な収納力を実現した家が登場する。

壁一面に大容量の収納スペースを備える広々とした玄関©MBS

住人（アルジ）は3人の子どもがいる5人家族。2023年に夫の設計で家を建てた。外観はシルバーのガルバリウム鋼板に覆われている。

玄関はベンチ兼ランドセル置き場がある4.5帖の広々としたスペース。壁一面にある大容量の収納スペースには、趣味のキャンプ用品やアウターを入れている。さらに姿見を兼ねた扉の向こうには、家族全員分の靴下を収納する棚も。

そんな玄関を抜けると、大きな窓から光が差し込む9帖のキッズスペースがある。実は住宅街に面した正面に対して、反対側は大きく開けた高台になっているので、視線を気にすることなく開口部を設けることができたという。

大開口を設けた９帖のキッズスペース©MBS

実はこの3階建ての家はスキップフロアになっていて、9層ものフロアがある。元々一家は都内の賃貸マンションで暮らしていたが、モノであふれていたため、新居は収納に特化することに。狭小住宅でよく使われるスキップフロアを取り入れ、段差部分を収納として活用している。加えて、スキップフロアの魅力である開放感よりも収納力を優先。壁一面まで収納スペースにすることで、段差収納だけに頼らない“メガ収納”を叶えた。

3層目の水回りは、スペースを無駄なく活用して収納にするだけでなく、6帖の床下をすべて巨大な収納に。1年に1回しか使わないクリスマスツリーやスキーウエアなどをしまっている。

狭小住宅でよく使われるスキップフロアを取り入れ、段差部分を収納として活用©MBS

4層目は、4.5帖のダイニング。そして、5層目にあるのは大きなL字型のキッチン。L字型にしたことで、子どもがお手伝いをしやすくなったそう。またダイニングとキッチンが段差で分かれているため、子どもたちは自ら学食のように毎日ご飯を運んでいる。

６層目のリビングは、ベンチの中、壁一面もすべて大容量の収納スペース©MBS

続く6層目は大きな窓がある13帖のリビングで、眺望も抜群だ。もちろん窓の下のベンチの中、壁一面もすべて大容量の収納スペース。おもちゃから衣類までたっぷりと入っている。

収納に特化したスキップフロアの家で暮らしてみて、設計した夫は「家族全員がお気に入りの場所を見つけてくるんですが、それぞれが違っている。それを見てるのも楽しいですね」と意外な発見があったと語る。それぞれが好きな場所を見つける家。これからも自由にステップを登りながら成長していくのだろう。