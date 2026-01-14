 島崎遥香、名前も知らないおじさんから恐怖のプロポーズ「一緒に住む前提で話が進んでた」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

島崎遥香、名前も知らないおじさんから恐怖のプロポーズ「一緒に住む前提で話が進んでた」

エンタメ ブログ
注目記事
島崎遥香【写真：竹内みちまろ】
  • 島崎遥香【写真：竹内みちまろ】

　13日放送の『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）に、元AKB48で女優の島崎遥香が出演。名前も知らない年上男性から突然プロポーズされたという恐怖体験を語った。

　今回は「今年厄年の有名人」をテーマに、厄年を迎えるゲストたちが集結。今年33歳で「大厄」にあたる島崎は、「私は最近、ちょっと怖い話があって……」と切り出し、自身の体験を語り始めた。

　島崎には犬の散歩中によく顔を合わせる50代前半ほどの男性がおり、飼い主同士で軽い立ち話をする程度の間柄だったという。ある時、男性が隣のマンションに引っ越したと聞き、世間話のつもりで「私も引っ越したいと思っているんです」と話したところ、後日呼び止められ、いつもと違う真剣な雰囲気で「今日はお話したいことがあります」と告げられた。

　男性はスマホの画像を見せながら、「うちのマンションのペットの規約です。ワンちゃん飼える部屋なので一緒に住めます」と発言。「その方の中では、一緒に住む前提で話が進められていた」そうで、さらに「結婚願望ないですか？」「子供欲しいと思わないんですか？」と質問攻めにされたという。

　この体験を振り返り、島崎は「結構変な人に言い寄られやすいというか……」と説明。これに番組MCの明石家さんまは「わかるわかる。島崎変な人に愛されるよね」と共感。予想外の返答に島崎は「そうなんですか！？」と驚くも、さんまが続けて「普通の人アカンやろ？」と指摘すると、「確かに言われてみたら」と返答した。しかし最後には「初めて受けたプロポーズが名前も知らないおじさんだったのがすごい嫌で」と改めて不満をのぞかせていた。


島崎遥香、AKB48時代は実は口パク！？突然の告白にスタジオ騒然 | RBB TODAY
画像
島崎遥香はAKB時代は口パクだったと告白し、スタジオで騒然となった。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/14/242305.html続きを読む »

島崎遥香、初のエッセイ本発売　32ページの撮り下ろしショットも掲載 | RBB TODAY
画像
　元AKB48の島崎遥香が、初のエッセイ本『ぱるるのおひとりさま論』の発売と記念お渡し会イベントの開催を発表した。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/02/11/216898.html?utm_source=rbbtoday.com&utm_medium=article&utm_content=linkcard_3Q8L3S2S続きを読む »

劇場霊
￥330
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
ぱるるのおひとりさま論
￥1,617
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top