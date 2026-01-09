永野芽郁＆佐藤健W主演映画『はたらく細胞』が地上波初放送決定！『金曜ロードショー』で1月30日放送 | RBB TODAY

映画『はたらく細胞』が、日本テレビ系『金曜ロードショー』枠で1月30日（金）よる9時00分から地上波初放送される。

©清水茜／講談社 ©原田重光・初嘉屋一生・清水茜／講談社 ©2024映画「はたらく細胞」製作委員会 © 2024 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

同作は、細胞を擬人化した漫画『はたらく細胞』（清水茜／講談社『月刊少年シリウス』連載）と、スピンオフ作品『はたらく細胞 BLACK』（原田重光・初嘉屋一生・清水茜／講談社『モーニング』連載）の2作品を原作に、「人間の世界」もあわせて描いた実写映画だ。

監督は『翔んで埼玉』などで知られる武内英樹。赤血球役を永野芽郁、白血球（好中球）役を佐藤健が務めるW主演のほか、豪華キャスト・スタッフ陣によって実写映画化された。2024年12月13日の公開以降、4週連続で第1位を獲得し、ワーナー邦画史上歴代興収1位、動員473万人、興収63億円を突破するヒットを記録した。

今回公開されたのは、物語の舞台となる健康な高校生・漆崎日胡（ニコ）の体内風景の制作過程を収めた特別映像。細胞たちがはたらく世界がVFX技術によってどのように作り上げられたのかに加え、白血球のアクションシーンの裏側も紹介されている。

同作は、人間の体内に存在する37兆個の細胞たちが、健康と命を守るためにはたらく世界を描く。高校生・漆崎日胡（芦田愛菜）は、父親の茂（阿部サダヲ）と二人暮らし。健康的な生活習慣を送る日胡の体内では細胞たちがいきいきとはたらいている一方、不摂生な生活を送る茂の体内では、ブラックな労働環境に疲れた細胞たちが不満を漏らしていた。親子で体内環境に大きな違いがあるなか、体内への侵入を狙う病原体たちが動き始める。

出演は、永野芽郁、佐藤健、芦田愛菜、山本耕史、仲里依紗、松本若菜、染谷将太、板垣李光人、加藤諒、加藤清史郎、マイカピュ、深田恭子、片岡愛之助、新納慎也、小沢真珠、鶴見辰吾、光石研、Fukase（SEKAI NO OWARI）、阿部サダヲ。

※【メイキング】映画『はたらく細胞』VFX Breakdown