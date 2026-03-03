松本若菜が特別出演決定！福島第一原発事故描くドキュメンタリードラマで白洲迅の妻役に | RBB TODAY

フジテレビは13日21時より、白洲迅、戸塚純貴、三浦貴大がトリプル主演を務めるドキュメンタリードラマ『3.11~東日本大震災15年 福島第一原発事故 命の戦い~』を放送する。今回、松本若菜、富田望生、橋本じゅん、佐戸井けん太の出演が決定した。



同作は、15年前の2011年3月11日に起きた東日本大震災時の「福島第一原発事故」を題材にしたドキュメンタリードラマだ。事故発生から15年の年月を経て、自らの命も危険にさらされる中、刻一刻と制御不能に陥っていく原発に翻弄されながらも、懸命に闘い、葛藤し、あがき続けた人々の姿を描く。

同作は、2025年3月に放送したドキュメンタリードラマ『1995~地下鉄サリン事件30年 救命現場の声~』のスタッフが手がけるシリーズ第2弾。

2011年3月11日、東日本を襲った巨大地震と大津波。未曾有の大災害の影で、福島第一原発は全電源を喪失、そしてメルトダウン。翌12日には水素爆発を起こす。制御できなかった場合、東日本壊滅という最悪のシナリオもささやかれる中、目の前にいる人を守るため、誰かを救うため、命をかけて奮闘した医師や自衛官たちがいた。そんな彼らへ独自取材を行い、ドキュメンタリードラマ化。知られざる決断、葛藤、苦悩。そこには、知られているようで、実は我々の知らない命の物語が存在していた。

特別出演となる松本が演じるのは、白洲迅演じる渋谷鷹矢(しぶや・たかや)の妻・渋谷可奈(しぶや・かな)だ。可奈は岡山の病院に入院している妊婦で、離れて暮らす夫の鷹矢が福島の病院で働いているため心配を寄せる。

富田が演じるのは、戸塚純貴演じる山岡義幸(やまおか・よしゆき)の妻・山岡結城(やまおか・ゆうき)だ。夫の義幸からヘリで放水に挑むクルーに選出されたと電話で告げられ、結城は不安に駆られる。



橋本が演じるのは、陸上自衛隊・第1輸送ヘリコプター群の群長・東野将暉(ひがしの・まさき)だ。原発への空中放水作戦を実施することを隊員たちに告げる。



佐戸井が演じるのは、渋谷鷹矢が働く原発から20数キロ離れた福島県の病院の院長・野崎隆良(のざき・たかよし)だ。地域を守る病院として地震や津波の被害にあった救急患者をできる限り受け入れると判断したが、原発の水素爆発を受けて、高まっていく放射線量の中で苦渋の決断をしていく。



松本若菜は「遠く岡山県から身重の身で、福島の医療現場に立ち続ける夫を想う妻・可奈を演じさせていただきました。命の選択を迫られる医師としての葛藤、その背中を信じながらも拭えない不安と孤独を抱える家族の時間。あの日を境に変わってしまった日常と、それでも前を向こうとする人々へ、静かな祈りとともに丁寧に届けられたらと思います」とコメントした。

『3.11~東日本大震災15年 福島第一原発事故 命の戦い~』は3月13日21時から22時52分まで、フジテレビ系で放送される。