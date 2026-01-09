BTS、ソロ活動の“キャリアハイ”が追い風に！3年9カ月ぶり完全体カムバックへ高まる期待 | RBB TODAY

BTSが、ソロ活動とグループ活動の理想的な好循環構造を証明している。

成功したソロ活動を通じて完全体としてのスケールを一段階引き上げ、グループ復帰への期待感を高めてきた。

BTSは来る3月20日、5thフルアルバムでカムバックする。3年9カ月ぶりとなる完全体での復帰だ。グループ活動の空白期間中も、新曲の発表や公演を通じて、メンバーそれぞれが継続的にファンと向き合ってきた。公式なグループ活動がない中でも、主要なグローバル音楽チャートを通じて、BTSの影響力は確かに示されてきた。

JINはソロアルバム『Happy』と『Echo』で、世界中のリスナーの心をつかんだ。バンドサウンドを基調とした音楽性を打ち出し、同ジャンルのリスナー層にBTSの存在感を刻み込む役割を果たした。

1st、2ndアルバムのタイトル曲『Running Wild』（53位）と『Don’t Say You Love Me』（90位）は、アメリカ・ビルボードのメインシングルチャート「Hot 100」にランクイン。特に『Echo』は、メインアルバムチャート「Billboard 200」で自己最高となる3位を記録した。また同作で、イギリス「オフィシャル・アルバム・トップ100」に63位で初登場を果たしている。

JINは初の単独ファンコンサートツアー「#RUNSEOKJIN_EP.TOUR」を通じ、世界各地の音楽ファンと直接交流した。京セラドーム大阪公演では、最上段8階席や視野制限席まで含めた“完全完売”を達成。ダラスのアメリカン・エアラインズ・センターでは、韓国ソロ歌手として初の全席完売を記録した。

さらに、アメリカ・アナハイムのホンダ・センターでは、歴代最多観客を動員した韓国人アーティストとなるなど、象徴的な成果を重ね、グループとしての地位を一層強固なものにした。

J-HOPEのグローバルな活躍も際立っている。昨年は『Sweet Dreams（feat. Miguel）』『MONA LISA』『Killin’ It Girl（feat. GloRilla）』へと続くシングルプロジェクトを展開。新曲発表に合わせて韓国の音楽番組にも出演し、ファンにとって特別なステージを届けた。

ワールドツアー「j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’」では、BTSのパフォーマンスを待ち望んでいた観客を大いに魅了。全16都市・33公演で約52万4千人を動員し、“ワールドクラス・パフォーマー”としての実力を改めて証明した。

公式なグループ音楽活動がなくとも、BTSの存在感は衰えていない。ビルボードが発表した2025年の年末決算チャート（Year End Charts）では、JIMINの2ndソロアルバム『MUSE』のタイトル曲『Who』が、メインシングルチャート「Hot 100」で57位にランクインし、その影響力を示した。

「Global 200」には、JIMINの『Who』（21位）、JUNG KOOKのソロシングル『Seven（feat. Latto）』（74位）、JINの『Don’t Say You Love Me』（151位）が名を連ねた。さらに、J-HOPEの『Killin’ It Girl（feat. GloRilla）』も「グローバル（米国除く）」チャート圏内に入っている。

ソロ活動で広げたキャリアは、今後の完全体活動と大きなシナジーを生む見通しだ。

最近、イギリスの音楽誌『NME』はBTSの新作を「2026年に最も期待されるアルバム」の一つに選び、「メンバーそれぞれが率直な内面を音楽に反映し、方向性を形作っていく過程が描かれるだろう。今回のカムバックは大きな波紋を呼ぶはずだ」と展望した。

