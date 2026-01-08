平原綾香、森山直太朗夫妻と新幹線ホームで偶然遭遇！「こんなことってある？」 | RBB TODAY

8日、歌手の平原綾香が自身の公式Xを更新。新幹線のホームで、シンガーソングライターの森山直太朗と、妻で作曲家・ピアニストの平井真美子に偶然遭遇したことを報告し、笑顔の3ショット写真を公開した。

平原は投稿で、「『あーや！』と私の名を呼ぶ声が聞こえて、まるでその響きが上から降ってくるような天の声だったので、『パパか？』と母とふたりキョロキョロしていた」と回想。最初は、亡き父・平原まことさんの声かと思ったという。しかし、平原は声の主について「なんと森山直太朗くんでした。 こんなことってある？」と説明。「『あーやっぽいな、って思って』とのこと。…おぬしやるな」と、帽子にマスク姿という“変装に近い状態”でも気づいた森山の観察力に驚いた様子をつづった。

公開された写真には、新幹線ホームで黒いコート姿の森山と、平井、そして白いニット帽姿の平原が並び、仲良く笑顔を見せる様子が収められている。さらに平原は、「新幹線のホームに響き渡る美声は、一富士二鷹三直太朗ってことで、新年早々縁起が良い出会いに感謝！」とユーモアを交えて喜びを表現した。

この投稿には、「あーやに気づいて声をかけてくれた直太朗さんたち素敵」「素敵なお写真～良い新年の幕開けですね」「それはもう“初夢レベル”の奇跡」「新幹線のホームで美声が降ってくるとか最高」など、驚きと歓喜の声が寄せられている。

※平原綾香、新幹線のホームで森山直太朗夫妻と遭遇を報告した投稿（平原綾香の公式Xより）