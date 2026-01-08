 日向坂46・小坂菜緒の可愛すぎるセーラ服＆ブレザー姿！ドラマ『ストロボ・エッジ』オフショ公開 | RBB TODAY
日向坂46・小坂菜緒の可愛すぎるセーラ服＆ブレザー姿！ドラマ『ストロボ・エッジ』オフショ公開

小坂菜緒【写真：竹内みちまろ】
  • 小坂菜緒【写真：竹内みちまろ】

　7日、WOWOWの連続ドラマW-30『ストロボ・エッジ』の公式X（旧Twitter）が投稿を更新。同作に出演する日向坂46・小坂菜緒のオフショットが公開された。

　同ドラマで、主人公・木下仁菜子（福本莉子）の親友・上原さゆり役を演じる小坂。投稿されたのは、作中の「中学時代」と「高校時代」を対比させた2種類の衣装ショットだ。1つ目は中学時代のセーラー服姿で、白地に紺の襟、胸元には紺のリボンをあしらった制服に身を包む。髪型は高めの位置で結んだツインテールで、撮影の合間と思われるリラックスした雰囲気のなか、カメラに向かってあどけない笑顔を見せている。

　一方、高校時代のブレザー姿では、髪を下ろしてゆるく巻いたダウンスタイルにチェンジ。紺のブレザーにエンジ色のネクタイを合わせ、校舎の廊下と思われる場所で少し首を傾げながら、やさしく微笑む。セーラー服姿とは打って変わって、大人びた表情をのぞかせた。

　同アカウントは「Season2 放送＆配信スタートあと2日」と告知し、「本日はさゆちゃん（#小坂菜緒）多めでお届け」と、小坂演じる上原さゆりにスポットを当てて投稿。さらに「中学時代のセーラー服の初々しい姿も 高校時代のブレザーで少し大人っぽい表情も どっちも可愛すぎて選べないにゃ…」とつづっている。

　この投稿を見たファンからは、「JKさゆちゃん可愛すぎて涙出てくる」「さゆちゃんめっちゃ可愛いじゃないか」「ほんとにどっちも可愛すぎる！」など、絶賛の声が寄せられている。

※日向坂46・小坂菜緒の可愛すぎる制服オフショ投稿（『ストロボ・エッジ』公式Xアカウントより）


《平木昌宏》

