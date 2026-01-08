 特製ソースとマッシュルームを贅沢に使用！バーガーキング、期間限定バーガー3種を9日から販売 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

特製ソースとマッシュルームを贅沢に使用！バーガーキング、期間限定バーガー3種を9日から販売

ライフ グルメ
注目記事
ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー 単品840円ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー 単品840円（税込）、セット1,140円（税込）
  • ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー 単品840円ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー 単品840円（税込）、セット1,140円（税込）
  • バーガーキング『ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー』『ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー』『ウィンタースペシャル マッシュルームワッパーJr.』
  • ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー 単品1,190円（税込）、セット1,490円（税込）
  • ダブルマッシュルームワッパー 単品1,190円（税込）、セット1,490円（税込）
  • マッシュルームワッパー 単品840円（税込）、セット1,140円（税込）

　バーガーキングは1月9日から、4種のきのこと直火焼きの100%ビーフパティを使用した「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」「ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー」「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパーJr.」の3商品を期間限定で発売する。

バーガーキング『ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー』『ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー』『ウィンタースペシャル マッシュルームワッパーJr.』

　同商品は人気シリーズ「マッシュルームワッパー」の冬の新作だ。まろやかなサワークリームと、オニオンペーストの旨味に3種のハーブ(オレガノ・タイム・セロリシード)がほのかに香る「特製サワークリームオニオンソース」を使用している。

　「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」は、直火焼きの100%ビーフパティに、ローストした2種類のマッシュルームとエリンギ、ぶなしめじの4種のきのこを贅沢に使用した。フレッシュなレタス、トマト、オニオンを重ね、特製サワークリームオニオンソースとマヨソースで仕上げた本格バーガーだ。

ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー 単品840円（税込）、セット1,140円（税込）

　「ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー」は、直火焼きの100%ビーフパティ2枚に、同様に4種のきのことフレッシュな野菜を重ねた。特製サワークリームオニオンソースとマヨソースで仕上げた食べ応え十分の本格バーガーとなっている。

　さらに、お手頃サイズの「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパーJr.」もラインナップされている。セットはフレンチフライ(S)とドリンク(M)となる。モーニング実施店舗では10時30分以降の販売。一部店舗では取り扱っていない。店舗により販売時間帯が異なる。


東京カレンダー 2026年 2月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

オレンジページ 2026年 1/17号（電子版限定特典付き）[雑誌]
￥538
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《村上弥生》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top