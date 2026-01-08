特製ソースとマッシュルームを贅沢に使用！バーガーキング、期間限定バーガー3種を9日から販売 | RBB TODAY

バーガーキングは1月9日から、4種のきのこと直火焼きの100%ビーフパティを使用した「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」「ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー」「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパーJr.」の3商品を期間限定で発売する。

バーガーキング『ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー』『ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー』『ウィンタースペシャル マッシュルームワッパーJr.』

同商品は人気シリーズ「マッシュルームワッパー」の冬の新作だ。まろやかなサワークリームと、オニオンペーストの旨味に3種のハーブ(オレガノ・タイム・セロリシード)がほのかに香る「特製サワークリームオニオンソース」を使用している。

「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」は、直火焼きの100%ビーフパティに、ローストした2種類のマッシュルームとエリンギ、ぶなしめじの4種のきのこを贅沢に使用した。フレッシュなレタス、トマト、オニオンを重ね、特製サワークリームオニオンソースとマヨソースで仕上げた本格バーガーだ。

ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー 単品840円（税込）、セット1,140円（税込）

「ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー」は、直火焼きの100%ビーフパティ2枚に、同様に4種のきのことフレッシュな野菜を重ねた。特製サワークリームオニオンソースとマヨソースで仕上げた食べ応え十分の本格バーガーとなっている。

さらに、お手頃サイズの「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパーJr.」もラインナップされている。セットはフレンチフライ(S)とドリンク(M)となる。モーニング実施店舗では10時30分以降の販売。一部店舗では取り扱っていない。店舗により販売時間帯が異なる。