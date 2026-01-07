 ハサウェイ役・小野賢章＆ギギ役・上田麗奈が登壇！『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』舞台挨拶付き上映が開催決定 | RBB TODAY
ハサウェイ役・小野賢章＆ギギ役・上田麗奈が登壇！『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』舞台挨拶付き上映が開催決定

Ⓒ創通・サンライズ
　映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』の公開に向け、ガンダムシリーズ作品を上映する「ガンダムシネマラリーfeat.閃光のハサウェイ」が、1月2日より一部劇場で開催中だ。この企画の一環として、1月18日に新宿ピカデリーで「ガンダムシネマラリーfeat.『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』舞台挨拶付き上映」の実施が決定。舞台挨拶には、ハサウェイ・ノア役の小野賢章と、ギギ・アンダルシア役の上田麗奈が登壇予定となっている。

『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』Ⓒ創通・サンライズ
　当日は、15時10分の回の上映後に舞台挨拶を実施。チケットは1月7日11時より、チケットぴあにて先行抽選販売がスタートし、1月14日10時から一般販売も行われる。料金は2,300円で、別途各種手数料が必要となる。

　また、舞台挨拶当日の1月18日19時からは、ガンダム公式YouTubeチャンネル「ガンダムチャンネル」にて「ガンチャン新春特番2026」をライブ配信予定。番組MCは小野と上田が生出演で務め、VTR企画として『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』よりシャリア役の川田紳司とシャア役の新祐樹が挑戦する「ガンチャンクッキング」や、声優・大河元気が豪華賞品をかけて挑む「ガンダムQ作戦」などを届ける。

　なお「ガンダムシネマラリー」では、入場者プレゼントとして作品のキービジュアルを使用したステッカーを配布予定。集めたステッカーは、別売りの「ガンダムシネマラリーfeat.閃光のハサウェイ ステッカーブック」に収納できる。

　映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』は、1月30日に全国公開される。


