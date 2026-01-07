桃月なしこが地上波ドラマ初主演！　W主演の徳井義実から多才さを絶賛され照れ笑い「嬉しいです」 | RBB TODAY

ドラマ「令和に官能小説作ってます」（テレビ大阪／1月7日（水）スタート／毎週水曜深夜 24 時～）の合同取材会がこのほど開催され、W主演の徳井義実（チュートリアル）と桃月なしこが出席し意気込みを語った。

ドラマ「令和に官能小説作ってます」合同取材会

桃月なしこ

徳井義実

同作は、出版社の官能小説編集部を舞台とするお仕事ドラマ。「出版社ならどこでもいい」と思って入社した大泉ましろ（桃月）は、編集長の玉川丈治（徳井）らが淫美な言葉を連呼しながら議論し合う官能小説編集部に配属され圧倒されるが、意を決して大御所作家の新作官能小説を読み始める。

桃月なしこ

桃月なしこ

徳井義実

徳井義実

オファーを受けたときの心境について、同作が地上波ドラマ初主演となる桃月は「主演でオファーを頂けたことがすごく嬉しかったです」と声を弾ませた。徳井は「一応、私は官能系でやらせてもらっていますので、タイトルを見た時点でやらせてもらおうと思いました」と軽快なトークで会見を盛り上げた。

お互いの印象が話題にあがると、徳井は「よく、おじさんが下の世代に対してイラっとすることってあるじゃないですか。そういうことがあるかもとは思っていたのですが、お会いしてみると本当に優秀な方で、現場の空気も考えてくれます。一緒に仕事をする人としてすごく頼りがいがある人だなと思いました。本当に桃月さんはすばらしい方だと思いました」と絶賛。さらに「役者としてのお芝居もすばらしい方ですが」としたうえで「僕のセリフのところでも『もしかしたらこのタイミングでこのセリフは言いにくくないですか？』と言ってくれたりと目線が広いんです。いつか裏方に回って何か作ったりもしそうだなと思うくらい多才な感じがします。何のビジネスをしても成功するような」と告げ「一大ホテルグループの社長とかになってほしいです」と期待と寄せた。徳井の言葉を受け、桃月は照れ笑いを浮かべながら「嬉しいです」と笑顔を弾けさせた。

今後の抱負を質問された桃月は「芸能を始めたときから女優をがんばりたいという願望がありました。2024年くらいから少しずつドラマにレギュラー出演させて頂き、2025年から2026年にかけて主演作を撮らせて頂きました。これからも引き続き、絶えず作品に出ていけたらいいなと思います。おばあちゃんの役までやりたいです」と希望に胸を膨らませた。