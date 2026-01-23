『シン・エヴァンゲリオン劇場版』2月23日に地上波初放送！特報映像も公開 | RBB TODAY

2021年に公開された『シン・エヴァンゲリオン劇場版』が、2月23日（月・祝）よる7時からTBSで地上波初放送される。

1995年のTVシリーズ放送開始以来、独自のストーリーと映像表現で支持を集めてきた『新世紀エヴァンゲリオン』。2007年からは、庵野秀明総監督が自ら再構築した「新劇場版」シリーズが全4作で展開された。

『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：序』（2007年公開）、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破』（2009年公開）、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版：Q』（2012年公開）を経て、完結編として2021年に公開された4作目『シン・エヴァンゲリオン劇場版』は、シリーズ史上最高となる興行収入102.8億円、観客動員数673万人を記録。『シン・エヴァンゲリオン劇場版』は今回、地上波で初めて放送される。

TVシリーズ放送開始から30周年のメモリアルイヤーとなる「エヴァンゲリオン」シリーズは、記念企画を展開中。2月21日（土）から2月23日（月・祝）には、横浜アリーナで初のフェスイベント「EVANGELION:30+; 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」が3DAYSで開催される。横浜の街が“エヴァ一色”に染まる熱気の中、最終日の夜に地上波初放送というクライマックスを迎える格好だ。

また、今回の地上波初放送に向け、TBSでは放送日当日までを盛り上げるスペシャル企画「0223作戦」を実施することも決定。「0223作戦」ビジュアルも解禁となった。企画の詳細は後日発表される。

同日、TBSが公式Xを更新。映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』の名シーンをまとめた特報映像とともに、2月23日の地上波放送を告知した。今回の発表にファンからは「うおおおお！これは観るしかない！」「み……見るよ！絶対に！」「まじか」「待ってたよ」など、喜びの声が寄せられている。

※『シン・エヴァンゲリオン劇場版 TV版』特報映像（TBS公式Xより）