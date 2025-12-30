LE SSERAFIM、「COUNTDOWN JAPAN 25/26」初出演で大歓声！メインステージを圧巻のパフォーマンスで掌握 | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、12月28日に日本最大の年越し音楽フェスティバル「COUNTDOWN JAPAN 25/26」に初出演し、グローバルヒット曲『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』をはじめとする全9曲を披露した。

LE SSERAFIMは、トップガールグループらしい圧巻のステージを繰り広げ、響き渡るような大歓声に包まれながら、メインステージ「EARTH STAGE」を完全に掌握した。

「COUNTDOWN JAPAN 25/26」によると、本イベントのチケットは先行段階で全日程ソールドアウトに加え、5日間で約20.7万人もの動員を予定するなど、動員人数においても大規模な音楽フェスティバルであるだけに、初出演にも関わらずメインステージを大勢の音楽ファンで埋め尽くし、熱狂の渦に巻き込んだLE SSERAFIMの圧倒的な人気ぶりと存在感が際立っていた。

LE SSERAFIMは、生バンドとともに全9曲を披露し、5人のメンバーの多彩なパフォーマンスと、今回のために準備した編曲が加わった音楽で、フェスティバルらしい雰囲気を作り上げた。

(C) COUNTDOWN JAPAN 25/26

ステージが始まる前から大歓声に包まれるなか、LE SSERAFIMが登場。冒頭から最新曲『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』と『CRAZY』を続けて披露し、会場を熱く盛り上げた。続いて、今年3月にリリースした5th Mini Album『HOT』のタイトル曲『HOT』を冬の雰囲気に合わせて準備した新しいスタイルで披露。『HOT』に続き、スタンドマイクを活用しながら、『Come Over』『Pearlies (My oyster is the world)』まで穏やかにしっとりと歌い上げた。

その後、観客との交流を楽しみながらグローバルヒット曲『Perfect Night』を披露した後、今年6月にリリースした初の日本オリジナルタイトル曲『DIFFERENT』のステージで会場のボルテージをさらに熱く引き上げると、最後に『UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers)』『ANTIFRAGILE』でダイナミックなパフォーマンスを繰り広げた。

(C) COUNTDOWN JAPAN 25/26

LE SSERAFIMは、生バンドによるアレンジでパフォーマンスの力強さが際立つステージで観客を魅了し、2025年最後の日本でのステージを大歓声に包まれながら締めくくった。

日本で今年最後のステージを終えたLE SSERAFIMは、「『COUNTDOWN JAPAN』に出演させていただいたのは今回が初めてだったのですが、今日来てくださった皆さんのおかげで年末にまた一つ素敵な思い出を作ることができました」「ファンの皆さんのおかげで、本当にたくさんの貴重な経験をさせていただいた1年でした。来年は皆さんへの感謝の気持ちを持って、もっと恩返しできるように努力したいと思います」と1年間応援してくれたファンへの感謝の想いと、来年に向けた抱負を語った。

(C) COUNTDOWN JAPAN 25/26

「COUNTDOWN JAPAN 25/26」で圧倒的な存在感を誇ったLE SSERAFIMは、現地時間12月31日に、アメリカ最大規模の年越し番組『Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2026』に出演する。年末年始もグローバルに活躍するLE SSERAFIMのステージに期待が高まっている。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

